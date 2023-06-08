Военные из зоны СВО обратились к сотрудникам курганского оборонного завода. Видео

09 июня 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Военные из зоны СВО обратились к курганцам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из зоны спецоперации на Украине поблагодарили сотрудников «Курганмашзавода» за гуманитарную помощь. Видеообращение бойцов опубликовано в telegram-канале оборонного предприятия. «Мы артиллеристы Северного флота ВМФ России. Хотим поблагодарить жителей Курганской области, сотрудников „Курганмашзавода“ за собранную гуманитарную помощь. Отдельно бы еще поблагодарил работника КМЗ Александра Усачева, который непосредственно занимается сбором помощи. Спасибо, что верите в нас, победа будет за нами», — сказал на видео боец, ранее работавший на предприятии «Курганмашзавод». Ранее URA.RU писало, что заводе абхазский боец с позывным «Фартовый» из зоны СВО передал привет Кургану. Военный из батальона «Енисей» поблагодарил сослуживца за помощь. Также сообщалось, что курганский боец с позывным «Баха» сделал подарок для сослуживцев. Участник спецоперации изготовил для военных из ЛНР походную печку.

Военнослужащие из зоны спецоперации на Украине поблагодарили сотрудников «Курганмашзавода» за гуманитарную помощь. Видеообращение бойцов опубликовано в telegram-канале оборонного предприятия. «Мы артиллеристы Северного флота ВМФ России. Хотим поблагодарить жителей Курганской области, сотрудников „Курганмашзавода“ за собранную гуманитарную помощь. Отдельно бы еще поблагодарил работника КМЗ Александра Усачева, который непосредственно занимается сбором помощи. Спасибо, что верите в нас, победа будет за нами», — сказал на видео боец, ранее работавший на предприятии «Курганмашзавод». Ранее URA.RU писало, что заводе абхазский боец с позывным «Фартовый» из зоны СВО передал привет Кургану. Военный из батальона «Енисей» поблагодарил сослуживца за помощь. Также сообщалось, что курганский боец с позывным «Баха» сделал подарок для сослуживцев. Участник спецоперации изготовил для военных из ЛНР походную печку.