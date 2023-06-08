08 июня 2023

Военные из зоны СВО обратились к сотрудникам курганского оборонного завода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Военные из зоны СВО обратились к курганцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из зоны спецоперации на Украине поблагодарили сотрудников «Курганмашзавода» за гуманитарную помощь. Видеообращение бойцов опубликовано в telegram-канале оборонного предприятия.

«Мы артиллеристы Северного флота ВМФ России. Хотим поблагодарить жителей Курганской области, сотрудников „Курганмашзавода“ за собранную гуманитарную помощь. Отдельно бы еще поблагодарил работника КМЗ Александра Усачева, который непосредственно занимается сбором помощи. Спасибо, что верите в нас, победа будет за нами», — сказал на видео боец, ранее работавший на предприятии «Курганмашзавод».

Ранее URA.RU писало, что заводе абхазский боец с позывным «Фартовый» из зоны СВО передал привет Кургану. Военный из батальона «Енисей» поблагодарил сослуживца за помощь. Также сообщалось, что курганский боец с позывным «Баха» сделал подарок для сослуживцев. Участник спецоперации изготовил для военных из ЛНР походную печку.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие из зоны спецоперации на Украине поблагодарили сотрудников «Курганмашзавода» за гуманитарную помощь. Видеообращение бойцов опубликовано в telegram-канале оборонного предприятия. «Мы артиллеристы Северного флота ВМФ России. Хотим поблагодарить жителей Курганской области, сотрудников „Курганмашзавода“ за собранную гуманитарную помощь. Отдельно бы еще поблагодарил работника КМЗ Александра Усачева, который непосредственно занимается сбором помощи. Спасибо, что верите в нас, победа будет за нами», — сказал на видео боец, ранее работавший на предприятии «Курганмашзавод». Ранее URA.RU писало, что заводе абхазский боец с позывным «Фартовый» из зоны СВО передал привет Кургану. Военный из батальона «Енисей» поблагодарил сослуживца за помощь. Также сообщалось, что курганский боец с позывным «Баха» сделал подарок для сослуживцев. Участник спецоперации изготовил для военных из ЛНР походную печку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...