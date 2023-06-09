Набиуллина раскрыла, когда Россия выйдет из кризиса

Эльвира Набиуллина заявила о выходе России из кризиса в 2024 году
новость из сюжетаЭкономический кризис в России
Российская экономика вернется к своему докризисному уровню в 2024 году. Такое заявление сделала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
«Экономика России полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляцию ее общения с журналистами ведет телеканал «Россия-24».
Ранее глава Центробанка допустила повышение ключевой ставки. Однако 9 июня Банк России сообщил о ее сохранении на уровне в 7,5% годовых.
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