Набиуллина раскрыла, когда Россия выйдет из кризиса

Набиуллина: российская экономика вернется к докризисному уровню в 2024 году
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина заявила о выходе России из кризиса в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис в России

Российская экономика вернется к своему докризисному уровню в 2024 году. Такое заявление сделала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Экономика России полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляцию ее общения с журналистами ведет телеканал «Россия-24».

Ранее глава Центробанка допустила повышение ключевой ставки. Однако 9 июня Банк России сообщил о ее сохранении на уровне в 7,5% годовых.

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Российская экономика вернется к своему докризисному уровню в 2024 году. Такое заявление сделала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. «Экономика России полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляцию ее общения с журналистами ведет телеканал «Россия-24». Ранее глава Центробанка допустила повышение ключевой ставки. Однако 9 июня Банк России сообщил о ее сохранении на уровне в 7,5% годовых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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