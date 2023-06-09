Набиуллина раскрыла, когда Россия выйдет из кризиса Набиуллина: российская экономика вернется к докризисному уровню в 2024 году 09 июня 2023 в 17:11 Размер текста - 17 + Эльвира Набиуллина заявила о выходе России из кризиса в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Российская экономика вернется к своему докризисному уровню в 2024 году. Такое заявление сделала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. «Экономика России полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляцию ее общения с журналистами ведет телеканал «Россия-24». Ранее глава Центробанка допустила повышение ключевой ставки. Однако 9 июня Банк России сообщил о ее сохранении на уровне в 7,5% годовых. Российская экономика вернется к своему докризисному уровню в 2024 году. Такое заявление сделала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. «Экономика России полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляцию ее общения с журналистами ведет телеканал «Россия-24». Ранее глава Центробанка допустила повышение ключевой ставки. Однако 9 июня Банк России сообщил о ее сохранении на уровне в 7,5% годовых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям