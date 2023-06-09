Исландия закроет свое консульство в Москве 09 июня 2023 в 17:29 Размер текста - 17 + Посольство в Москве закроется первого августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исландия приняла решение приостановить работу своего посольства в Москве с первого августа. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны. «Сегодня МИД вызвал посла России, чтобы сообщить ему об этом решении. Кроме того, Исландия обратилась к России с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства страны. Там отмечают, что решили снизить степень дипломатического представительства в соответствии со статьей 11 Венской конвенции. Ранее Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение временно закрыть работу отделения генконсульства республики в Петрозаводске. В сообщении пояснили, что закрытие консульства связано с сокращением задач Финляндии в регионе. Исландия приняла решение приостановить работу своего посольства в Москве с первого августа. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны. «Сегодня МИД вызвал посла России, чтобы сообщить ему об этом решении. Кроме того, Исландия обратилась к России с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства страны. Там отмечают, что решили снизить степень дипломатического представительства в соответствии со статьей 11 Венской конвенции. Ранее Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение временно закрыть работу отделения генконсульства республики в Петрозаводске. В сообщении пояснили, что закрытие консульства связано с сокращением задач Финляндии в регионе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям