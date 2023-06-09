Исландия закроет свое консульство в Москве

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, путин на экране, флаг исландии
Посольство в Москве закроется первого августа Фото:

Исландия приняла решение приостановить работу своего посольства в Москве с первого августа. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.

«Сегодня МИД вызвал посла России, чтобы сообщить ему об этом решении. Кроме того, Исландия обратилась к России с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства страны. Там отмечают, что решили снизить степень дипломатического представительства в соответствии со статьей 11 Венской конвенции.

Ранее Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение временно закрыть работу отделения генконсульства республики в Петрозаводске. В сообщении пояснили, что закрытие консульства связано с сокращением задач Финляндии в регионе.

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Исландия приняла решение приостановить работу своего посольства в Москве с первого августа. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны. «Сегодня МИД вызвал посла России, чтобы сообщить ему об этом решении. Кроме того, Исландия обратилась к России с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства страны. Там отмечают, что решили снизить степень дипломатического представительства в соответствии со статьей 11 Венской конвенции. Ранее Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение временно закрыть работу отделения генконсульства республики в Петрозаводске. В сообщении пояснили, что закрытие консульства связано с сокращением задач Финляндии в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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