В Курске у нефтебазы упал беспилотник

В Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт, отметив, что повреждений на объекте нет.
«Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что на месте происшествия работают спецслужбы. А вся ситуация находится под контролем.
Ранее днем 9 июня об ударе беспилотника по бизнес-центру в Белгороде сообщал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он отмечал, что пострадавших в результате происшествия нет.
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