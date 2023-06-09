В Курске у нефтебазы упал беспилотник 09 июня 2023 в 18:14 Размер текста - 17 + Запущенный украинскими военными беспилотник не вызвал разрушений, отметил Роман Старовойт Фото: Министерство обороны Великобритании В Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт, отметив, что повреждений на объекте нет. «Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что на месте происшествия работают спецслужбы. А вся ситуация находится под контролем. Ранее днем 9 июня об ударе беспилотника по бизнес-центру в Белгороде сообщал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он отмечал, что пострадавших в результате происшествия нет. В Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт, отметив, что повреждений на объекте нет. «Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что на месте происшествия работают спецслужбы. А вся ситуация находится под контролем. Ранее днем 9 июня об ударе беспилотника по бизнес-центру в Белгороде сообщал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он отмечал, что пострадавших в результате происшествия нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям