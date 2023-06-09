В Курске у нефтебазы упал беспилотник

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Запущенный украинскими военными беспилотник не вызвал разрушений, отметил Роман Старовойт Фото:

В Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт, отметив, что повреждений на объекте нет.

«Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что на месте происшествия работают спецслужбы. А вся ситуация находится под контролем.

Ранее днем 9 июня об ударе беспилотника по бизнес-центру в Белгороде сообщал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он отмечал, что пострадавших в результате происшествия нет.

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В Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт, отметив, что повреждений на объекте нет. «Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что на месте происшествия работают спецслужбы. А вся ситуация находится под контролем. Ранее днем 9 июня об ударе беспилотника по бизнес-центру в Белгороде сообщал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он отмечал, что пострадавших в результате происшествия нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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