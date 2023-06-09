Польский генерал раскрыл, когда Киев получит западные F-16

Польский генерал Скшипчак: Украина получит истребители через 2—3 месяца
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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
ВСУ готовы пилотировать истребители F-16, сказал Вальдемар Скшипчак Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получит истребители F-16 через два или три месяца, так как украинские военные готовы к их использованию. Такое заявление сделал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

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«На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты <…> уже готовы их эксплуатировать», — сказал Вальдемар Скшипчак в беседе с «Укринформ». Он также заявил, что украинские военные уже дано обучаются пилотированию этих истребителей.

По словам генерала, ВСУ готовы вести наступление на уже имеющейся технике, например с истребителями МиГ-29. Кроме того, он заявил, что пора Украине доказать, способна ли она противостоять российским силам, и будет ли НАТО дальше оказывать поддержку Киеву.

Запад оказывает поддержку Украине с самого начала российской спецоперации. Так, союзники Киева начали обсуждать предоставление украинской стороне истребителей F-16. По словам директора Центра европейской информации (ЦЕИ) и доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, вопрос с поставками Киеву самолетов почти решен, передает MK.RU. Также немецкие СМИ со ссылкой на председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман писали, что ФРГ может предоставить свои аэродромы для обучения украинских летчиков, передает Nation News.

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Украина получит истребители F-16 через два или три месяца, так как украинские военные готовы к их использованию. Такое заявление сделал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. «На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты <…> уже готовы их эксплуатировать», — сказал Вальдемар Скшипчак в беседе с «Укринформ». Он также заявил, что украинские военные уже дано обучаются пилотированию этих истребителей. По словам генерала, ВСУ готовы вести наступление на уже имеющейся технике, например с истребителями МиГ-29. Кроме того, он заявил, что пора Украине доказать, способна ли она противостоять российским силам, и будет ли НАТО дальше оказывать поддержку Киеву. Запад оказывает поддержку Украине с самого начала российской спецоперации. Так, союзники Киева начали обсуждать предоставление украинской стороне истребителей F-16. По словам директора Центра европейской информации (ЦЕИ) и доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, вопрос с поставками Киеву самолетов почти решен, передает MK.RU. Также немецкие СМИ со ссылкой на председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман писали, что ФРГ может предоставить свои аэродромы для обучения украинских летчиков, передает Nation News.
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