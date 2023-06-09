Польский генерал раскрыл, когда Киев получит западные F-16

Польский генерал Скшипчак: Украина получит истребители через 2—3 месяца

09 июня 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

ВСУ готовы пилотировать истребители F-16, сказал Вальдемар Скшипчак Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит истребители F-16 через два или три месяца, так как украинские военные готовы к их использованию. Такое заявление сделал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Новость по теме Чем опасны истребители F-16 и в чем их отличие от МиГ-29. Инфографика «На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты <…> уже готовы их эксплуатировать», — сказал Вальдемар Скшипчак в беседе с «Укринформ». Он также заявил, что украинские военные уже дано обучаются пилотированию этих истребителей. По словам генерала, ВСУ готовы вести наступление на уже имеющейся технике, например с истребителями МиГ-29. Кроме того, он заявил, что пора Украине доказать, способна ли она противостоять российским силам, и будет ли НАТО дальше оказывать поддержку Киеву. Запад оказывает поддержку Украине с самого начала российской спецоперации. Так, союзники Киева начали обсуждать предоставление украинской стороне истребителей F-16. По словам директора Центра европейской информации (ЦЕИ) и доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, вопрос с поставками Киеву самолетов почти решен, передает MK.RU . Также немецкие СМИ со ссылкой на председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман писали, что ФРГ может предоставить свои аэродромы для обучения украинских летчиков, передает Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина получит истребители F-16 через два или три месяца, так как украинские военные готовы к их использованию. Такое заявление сделал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. «На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты <…> уже готовы их эксплуатировать», — сказал Вальдемар Скшипчак в беседе с «Укринформ». Он также заявил, что украинские военные уже дано обучаются пилотированию этих истребителей. По словам генерала, ВСУ готовы вести наступление на уже имеющейся технике, например с истребителями МиГ-29. Кроме того, он заявил, что пора Украине доказать, способна ли она противостоять российским силам, и будет ли НАТО дальше оказывать поддержку Киеву. Запад оказывает поддержку Украине с самого начала российской спецоперации. Так, союзники Киева начали обсуждать предоставление украинской стороне истребителей F-16. По словам директора Центра европейской информации (ЦЕИ) и доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, вопрос с поставками Киеву самолетов почти решен, передает MK.RU. Также немецкие СМИ со ссылкой на председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман писали, что ФРГ может предоставить свои аэродромы для обучения украинских летчиков, передает Nation News.