Жители ХМАО не хотят отказываться от отпуска в Египте из-за акул-людоедов

09 июня 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

В компании «Семь чудес» еще не было ни одной аннуляции тура Фото: Алена Полозова © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) не хотят отказываться от отпуска в Египте из-за акул-людоедов. О том, что сургутяне не стали аннулировать туристические путевки, URA.RU сообщила турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. «Нет, в Сургуте нет отказов от поездок в Египет из-за акул. На сегодняшний момент ни одной аннуляции. При этом данное направление является одним из популярных. На его долю приходится до 30% от всех заказов», — сообщила Моисеенко. При этом в турагентстве все же опасаются, что некоторые из горожан могут отменить поездку. «Новость об акулах появилась буквально вчера, и ее, видимо, не все видели. Может, кто-то и обратится еще», — добавила Моисеенко. Ранее URA.RU сообщало, что в Египте на центральном пляже Хургады акула напала на туриста. Жители Тюмени из-за этого опасаются ехать в отпуск, сомневаясь в своей безопасности на курорте.

Жители Сургута (ХМАО) не хотят отказываться от отпуска в Египте из-за акул-людоедов. О том, что сургутяне не стали аннулировать туристические путевки, URA.RU сообщила турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. «Нет, в Сургуте нет отказов от поездок в Египет из-за акул. На сегодняшний момент ни одной аннуляции. При этом данное направление является одним из популярных. На его долю приходится до 30% от всех заказов», — сообщила Моисеенко. При этом в турагентстве все же опасаются, что некоторые из горожан могут отменить поездку. «Новость об акулах появилась буквально вчера, и ее, видимо, не все видели. Может, кто-то и обратится еще», — добавила Моисеенко. Ранее URA.RU сообщало, что в Египте на центральном пляже Хургады акула напала на туриста. Жители Тюмени из-за этого опасаются ехать в отпуск, сомневаясь в своей безопасности на курорте.