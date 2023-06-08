08 июня 2023

Жители ХМАО не хотят отказываться от отпуска в Египте из-за акул-людоедов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, египет, александрия
В компании «Семь чудес» еще не было ни одной аннуляции тура Фото:

Жители Сургута (ХМАО) не хотят отказываться от отпуска в Египте из-за акул-людоедов. О том, что сургутяне не стали аннулировать туристические путевки, URA.RU сообщила турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко.

«Нет, в Сургуте нет отказов от поездок в Египет из-за акул. На сегодняшний момент ни одной аннуляции. При этом данное направление является одним из популярных. На его долю приходится до 30% от всех заказов», — сообщила Моисеенко.

При этом в турагентстве все же опасаются, что некоторые из горожан могут отменить поездку. «Новость об акулах появилась буквально вчера, и ее, видимо, не все видели. Может, кто-то и обратится еще», — добавила Моисеенко.

Ранее URA.RU сообщало, что в Египте на центральном пляже Хургады акула напала на туриста. Жители Тюмени из-за этого опасаются ехать в отпуск, сомневаясь в своей безопасности на курорте.

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Жители Сургута (ХМАО) не хотят отказываться от отпуска в Египте из-за акул-людоедов. О том, что сургутяне не стали аннулировать туристические путевки, URA.RU сообщила турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. «Нет, в Сургуте нет отказов от поездок в Египет из-за акул. На сегодняшний момент ни одной аннуляции. При этом данное направление является одним из популярных. На его долю приходится до 30% от всех заказов», — сообщила Моисеенко. При этом в турагентстве все же опасаются, что некоторые из горожан могут отменить поездку. «Новость об акулах появилась буквально вчера, и ее, видимо, не все видели. Может, кто-то и обратится еще», — добавила Моисеенко. Ранее URA.RU сообщало, что в Египте на центральном пляже Хургады акула напала на туриста. Жители Тюмени из-за этого опасаются ехать в отпуск, сомневаясь в своей безопасности на курорте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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