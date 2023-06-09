Суд запретил доставку роллов «Ебидоеби», где массово отравились екатеринбуржцы

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Ресторан MIO. Екатеринбург, роллы, суши, азиатская кухня, mio ресторан
Роспотребнадзор закрыл «Ебидоеби» на 90 суток Фото:

Суд на три месяца приостановил работу службы доставки блюд японской кухни «Ебидоеби» в Екатеринбурге, где сальмонеллезом заразились больше 30 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области в telegram-канале.

«В адрес ИП Коньковой И.В. выданы предписания. Деятельность точки общепита была незамедлительно запрещена до решения суда, который сегодня принял решение о приостановлении работы доставки на три месяца», — говорится в сообщении санврачей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 32 человека заболели сальмонеллезом, поев роллы. Все пострадавшие делали заказ в заведении «Ебидоеби» на Щербакова, 20. Следователи начали проверку по факту массового отравления, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки.

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Суд на три месяца приостановил работу службы доставки блюд японской кухни «Ебидоеби» в Екатеринбурге, где сальмонеллезом заразились больше 30 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области в telegram-канале. «В адрес ИП Коньковой И.В. выданы предписания. Деятельность точки общепита была незамедлительно запрещена до решения суда, который сегодня принял решение о приостановлении работы доставки на три месяца», — говорится в сообщении санврачей. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 32 человека заболели сальмонеллезом, поев роллы. Все пострадавшие делали заказ в заведении «Ебидоеби» на Щербакова, 20. Следователи начали проверку по факту массового отравления, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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