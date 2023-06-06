Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении екатеринбуржцев роллами «Ебидоеби»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки ресторана «Ебидоеби», в котором из-за некачественных роллов отравились 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«В рамках проверки будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы массово заболели сальмонеллезом и были госпитализированы после посещения ресторана «Ебидоеби». Число пострадавших за день выросло с 13 до 22 человек. В СУ СКР по Свердловской области заявили, что начали проверку по факту массового отравления.
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