06 июня 2023

Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении екатеринбуржцев роллами «Ебидоеби»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан MIO. Екатеринбург, роллы, суши, азиатская кухня, mio ресторан
Глава СКР потребовал доклад о ходе проверки отравления роллами «Ебидоеби» Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки ресторана «Ебидоеби», в котором из-за некачественных роллов отравились 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«В рамках проверки будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы массово заболели сальмонеллезом и были госпитализированы после посещения ресторана «Ебидоеби». Число пострадавших за день выросло с 13 до 22 человек. В СУ СКР по Свердловской области заявили, что начали проверку по факту массового отравления.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки ресторана «Ебидоеби», в котором из-за некачественных роллов отравились 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В рамках проверки будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы массово заболели сальмонеллезом и были госпитализированы после посещения ресторана «Ебидоеби». Число пострадавших за день выросло с 13 до 22 человек. В СУ СКР по Свердловской области заявили, что начали проверку по факту массового отравления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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