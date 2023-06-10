Политолог Брутер: Байден прекратит помогать ВСУ перед выборами

10 июня 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В США уверены, что Джо Байден на Украине защищает интересы Америки, сказал Владимир Брутер Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2024 году США могут приостановить конфликт на Украине, чтобы дать возможность нынешнему главе Джо Байдену принять участие в очередных выборах президента. Однако это произойдет только в том случае, если у Вашингтона будет понимание, что ВСУ проигрывают. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Популярность Байдена зависит от исхода специальной военной операции, но ровно в той степени, в которой его окружение может продать текущую картинку избирателям. Безусловно, демократов будут за это очень сильно критиковать: и Роберт Кеннеди-младший изнутри, и тот же республиканец Дональд Трамп снаружи. Вопрос в том, что никто, ни Кеннеди, ни Трамп, не могут оспорить, что на Украине Байден защищает интересы Америки. Итог этого будет такой — если демократы не проиграют вчистую, то будут пытаться каким-то образом „заморозить“ конфликт хотя бы на 2024 год. Когда перестанут рассчитывать на успех, когда будет понятно, что еще на одно контрнаступление они не решатся, тогда будут говорить: „Давайте сделаем паузу на 2024 год. Пусть Байден хорошо поучаствует в выборах“», — объяснил Владимир Брутер. По мнению политолога, США будут показывать своим гражданам картинку успешного контрнаступления ВСУ и неспособности России противостоять ему. «Стандартный план Вашингтона заключается в том, чтобы показать картинку успешного контрнаступления ВСУ, пусть даже только картинку. Чтобы как бы убедиться в том, что Россия против этого никаких действий не организует, потому что не может, потому что у нее не хватает человеческих ресурсов, а на еще одну мобилизацию власти вряд ли решатся. [Они будут] убеждать все близкие к России страны, в первую очередь Китай и Индию, вынудить РФ сдаться и закончить все. Вопрос в том, насколько этот план сработает, остается открытым. Пока он не сработал, но это не значит, что они не будут пробовать дальше», — подчеркнул Брутер. Ранее газета Politico, ссылаясь на мнения высокопоставленных официальных лиц США, сообщала, что глобальная репутация Джо Байдена зависит от успеха контрнаступления ВСУ. Это и решит вопрос дальнейшей военной и экономической помощи Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году США могут приостановить конфликт на Украине, чтобы дать возможность нынешнему главе Джо Байдену принять участие в очередных выборах президента. Однако это произойдет только в том случае, если у Вашингтона будет понимание, что ВСУ проигрывают. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Популярность Байдена зависит от исхода специальной военной операции, но ровно в той степени, в которой его окружение может продать текущую картинку избирателям. Безусловно, демократов будут за это очень сильно критиковать: и Роберт Кеннеди-младший изнутри, и тот же республиканец Дональд Трамп снаружи. Вопрос в том, что никто, ни Кеннеди, ни Трамп, не могут оспорить, что на Украине Байден защищает интересы Америки. Итог этого будет такой — если демократы не проиграют вчистую, то будут пытаться каким-то образом „заморозить“ конфликт хотя бы на 2024 год. Когда перестанут рассчитывать на успех, когда будет понятно, что еще на одно контрнаступление они не решатся, тогда будут говорить: „Давайте сделаем паузу на 2024 год. Пусть Байден хорошо поучаствует в выборах“», — объяснил Владимир Брутер. По мнению политолога, США будут показывать своим гражданам картинку успешного контрнаступления ВСУ и неспособности России противостоять ему. «Стандартный план Вашингтона заключается в том, чтобы показать картинку успешного контрнаступления ВСУ, пусть даже только картинку. Чтобы как бы убедиться в том, что Россия против этого никаких действий не организует, потому что не может, потому что у нее не хватает человеческих ресурсов, а на еще одну мобилизацию власти вряд ли решатся. [Они будут] убеждать все близкие к России страны, в первую очередь Китай и Индию, вынудить РФ сдаться и закончить все. Вопрос в том, насколько этот план сработает, остается открытым. Пока он не сработал, но это не значит, что они не будут пробовать дальше», — подчеркнул Брутер. Ранее газета Politico, ссылаясь на мнения высокопоставленных официальных лиц США, сообщала, что глобальная репутация Джо Байдена зависит от успеха контрнаступления ВСУ. Это и решит вопрос дальнейшей военной и экономической помощи Киеву.