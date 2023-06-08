Politico: дальнейшая помощь США Киеву зависит от успеха контрнаступления 09 июня 2023 в 04:45 Размер текста - 17 + В США рассказали, от чего зависит дальнейшая помощь США Украине Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дальнейшая помощь и поддержка Вооруженных сил на Украине (ВСУ) будет зависеть от успеха запланированного контрнаступления. Информацией от представители американской администрации высокого ранга поделились журналисты американской медиа-организации Джонатан Лемир и Александр Уорд. «Будущая поддержка спецоперации на Украине и глобальная репутация президента Америки Джо Байдена зависят от успеха украинского контрнаступления. Добейтесь успеха, и западная военная и экономическая помощь потечет», — написали журналисты Politico мнение Высокопоставленных официальных лиц США. По сообщению издания, представители администрации США пока не знают, дадут ли законодатели зеленый свет на дополнительное финансирование Украины, когда закончится текущий транш. Журналисты предположили, что любые ошибки в контрнаступлении ВСУ приведут к тому, что представители Сената окончательно разочаруются в украинской армии и перестанут оказывать финансовую помощь Киеву. Ранее в Белом доме отказали Украине в помощи по продвижению ее к членству в НАТО. Секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнул, что США не стремятся лоббировать вступление Украины в североатлантический альянс. Итальянский экономист Джулио Палермо убежден, что США оказывают поддержку Украине в спецоперации, так как власти рано или поздно хотят воспользоваться Киевом, чтобы перейти к завоеванию Европы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Дальнейшая помощь и поддержка Вооруженных сил на Украине (ВСУ) будет зависеть от успеха запланированного контрнаступления. Информацией от представители американской администрации высокого ранга поделились журналисты американской медиа-организации Джонатан Лемир и Александр Уорд. «Будущая поддержка спецоперации на Украине и глобальная репутация президента Америки Джо Байдена зависят от успеха украинского контрнаступления. Добейтесь успеха, и западная военная и экономическая помощь потечет», — написали журналисты Politico мнение Высокопоставленных официальных лиц США. По сообщению издания, представители администрации США пока не знают, дадут ли законодатели зеленый свет на дополнительное финансирование Украины, когда закончится текущий транш. Журналисты предположили, что любые ошибки в контрнаступлении ВСУ приведут к тому, что представители Сената окончательно разочаруются в украинской армии и перестанут оказывать финансовую помощь Киеву. Ранее в Белом доме отказали Украине в помощи по продвижению ее к членству в НАТО. Секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнул, что США не стремятся лоббировать вступление Украины в североатлантический альянс. Итальянский экономист Джулио Палермо убежден, что США оказывают поддержку Украине в спецоперации, так как власти рано или поздно хотят воспользоваться Киевом, чтобы перейти к завоеванию Европы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям