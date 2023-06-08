Politico: дальнейшая помощь США Киеву зависит от успеха контрнаступления

Дальнейшая помощь и поддержка Вооруженных сил на Украине (ВСУ) будет зависеть от успеха запланированного контрнаступления. Информацией от представители американской администрации высокого ранга поделились журналисты американской медиа-организации Джонатан Лемир и Александр Уорд.
«Будущая поддержка спецоперации на Украине и глобальная репутация президента Америки Джо Байдена зависят от успеха украинского контрнаступления. Добейтесь успеха, и западная военная и экономическая помощь потечет», —
По сообщению издания, представители администрации США пока не знают, дадут ли законодатели зеленый свет на дополнительное финансирование Украины, когда закончится текущий транш. Журналисты предположили, что любые ошибки в контрнаступлении ВСУ приведут к тому, что представители Сената окончательно разочаруются в украинской армии и перестанут оказывать финансовую помощь Киеву.
Ранее в Белом доме отказали Украине в помощи по продвижению ее к членству в НАТО. Секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнул, что США не стремятся лоббировать вступление Украины в североатлантический альянс. Итальянский экономист Джулио Палермо убежден, что США оказывают поддержку Украине в спецоперации, так как власти рано или поздно хотят воспользоваться Киевом, чтобы перейти к завоеванию Европы.
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