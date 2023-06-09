Кириенко приехал на передовую в ДНР. Фото

09 июня 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко побывал на передовых позициях в ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Донецкую народную республику. Там он вместе с врио главы региона Денисом Пушилиным и командиром «Спарты» Артемом Жогой посетил передовые позиции фронта. «С Сергеем Кириенко и Артемом Жогой проехали по некоторым нашим передовым позициям», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале . Врио главы ДНР уточнил, что в ходе поездки они обсудили снабжение российских войск. Также он подчеркнул, что настроение у солдат на передовой «боевое». Ранее Кириенко прибыл в зону затопления после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Там он успел посетить наиболее пострадавшие в результате катастрофы районы, а также пункты временного размещения граждан. Фото: telegram-канал Дениса Пушилина

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Донецкую народную республику. Там он вместе с врио главы региона Денисом Пушилиным и командиром «Спарты» Артемом Жогой посетил передовые позиции фронта. «С Сергеем Кириенко и Артемом Жогой проехали по некоторым нашим передовым позициям», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Врио главы ДНР уточнил, что в ходе поездки они обсудили снабжение российских войск. Также он подчеркнул, что настроение у солдат на передовой «боевое». Ранее Кириенко прибыл в зону затопления после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Там он успел посетить наиболее пострадавшие в результате катастрофы районы, а также пункты временного размещения граждан.