Кириенко приехал на передовую в ДНР. Фото

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Фонд президентских грантов с участием Сергея Кириенко. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко побывал на передовых позициях в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Донецкую народную республику. Там он вместе с врио главы региона Денисом Пушилиным и командиром «Спарты» Артемом Жогой посетил передовые позиции фронта.

«С Сергеем Кириенко и Артемом Жогой проехали по некоторым нашим передовым позициям», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Врио главы ДНР уточнил, что в ходе поездки они обсудили снабжение российских войск. Также он подчеркнул, что настроение у солдат на передовой «боевое».

Ранее Кириенко прибыл в зону затопления после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Там он успел посетить наиболее пострадавшие в результате катастрофы районы, а также пункты временного размещения граждан.

Фото:

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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Донецкую народную республику. Там он вместе с врио главы региона Денисом Пушилиным и командиром «Спарты» Артемом Жогой посетил передовые позиции фронта. «С Сергеем Кириенко и Артемом Жогой проехали по некоторым нашим передовым позициям», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Врио главы ДНР уточнил, что в ходе поездки они обсудили снабжение российских войск. Также он подчеркнул, что настроение у солдат на передовой «боевое». Ранее Кириенко прибыл в зону затопления после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Там он успел посетить наиболее пострадавшие в результате катастрофы районы, а также пункты временного размещения граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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