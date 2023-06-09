Путин поручил Мишустину создать комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

09 июня 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин должен будет создать комиссию по ликвидации последствий подрыва ГЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать комиссию по ликвидации наводнения после подрыва Каховской ГЭС. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. «Поручение Председателю Правительства Михаилу Мишустину. Образуйте Правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», — говорится в документе . Взрыв на Каховской ГЭС произошел 6 июня. Российские власти обвинили в произошедшем Киев. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что в результате происшествия пострадали 22 273 дома в 17 населенных пунктах региона. Путин ранее также давал поручение главе МЧС Александру Куренкову оказать всю необходимую помощь жителям Херсонской области, попавшим в зону затопления.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать комиссию по ликвидации наводнения после подрыва Каховской ГЭС. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. «Поручение Председателю Правительства Михаилу Мишустину. Образуйте Правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», — говорится в документе. Взрыв на Каховской ГЭС произошел 6 июня. Российские власти обвинили в произошедшем Киев. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что в результате происшествия пострадали 22 273 дома в 17 населенных пунктах региона. Путин ранее также давал поручение главе МЧС Александру Куренкову оказать всю необходимую помощь жителям Херсонской области, попавшим в зону затопления.