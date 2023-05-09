Трамп назвал позором вердикт по делу журналистки Кэрролл

10 мая 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп прокомментировал вердикт по делу журналистки Кэрролл Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором решение суда по делу о попытке изнасилования журналистки Джин Кэрролл. Ранее сообщалось, что у Трампа якобы была романтическая связь с Кэрролл. «Вердикт является позором — продолжение величайшей охотой на ведьм за все время», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Так он прокомментировал решение суда, согласно которому Трампа признали виновным в изнасиловании Кэрролл. Ранее в отношении Трампа была избрана мера пресечения в виде ареста. Ему было предъявлено обвинение по 34 пунктам. Уголовное преследование политика велось из-за дела порнозвезды, с которой у Трампа якобы была любовная связь. По данным СМИ, она получала денежные средства в обмен на конфиденциальность информации. Выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Сам Трамп отрицал связь с порноактрисой.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором решение суда по делу о попытке изнасилования журналистки Джин Кэрролл. Ранее сообщалось, что у Трампа якобы была романтическая связь с Кэрролл. «Вердикт является позором — продолжение величайшей охотой на ведьм за все время», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Так он прокомментировал решение суда, согласно которому Трампа признали виновным в изнасиловании Кэрролл. Ранее в отношении Трампа была избрана мера пресечения в виде ареста. Ему было предъявлено обвинение по 34 пунктам. Уголовное преследование политика велось из-за дела порнозвезды, с которой у Трампа якобы была любовная связь. По данным СМИ, она получала денежные средства в обмен на конфиденциальность информации. Выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Сам Трамп отрицал связь с порноактрисой.