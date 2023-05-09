09 мая 2023

Трамп назвал позором вердикт по делу журналистки Кэрролл

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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп прокомментировал вердикт по делу журналистки Кэрролл Фото:
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Дело экс-президента США Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором решение суда по делу о попытке изнасилования журналистки Джин Кэрролл. Ранее сообщалось, что у Трампа якобы была романтическая связь с Кэрролл.

«Вердикт является позором — продолжение величайшей охотой на ведьм за все время», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Так он прокомментировал решение суда, согласно которому Трампа признали виновным в изнасиловании Кэрролл.

Ранее в отношении Трампа была избрана мера пресечения в виде ареста. Ему было предъявлено обвинение по 34 пунктам. Уголовное преследование политика велось из-за дела порнозвезды, с которой у Трампа якобы была любовная связь. По данным СМИ, она получала денежные средства в обмен на конфиденциальность информации. Выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Сам Трамп отрицал связь с порноактрисой.

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором решение суда по делу о попытке изнасилования журналистки Джин Кэрролл. Ранее сообщалось, что у Трампа якобы была романтическая связь с Кэрролл. «Вердикт является позором — продолжение величайшей охотой на ведьм за все время», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Так он прокомментировал решение суда, согласно которому Трампа признали виновным в изнасиловании Кэрролл. Ранее в отношении Трампа была избрана мера пресечения в виде ареста. Ему было предъявлено обвинение по 34 пунктам. Уголовное преследование политика велось из-за дела порнозвезды, с которой у Трампа якобы была любовная связь. По данным СМИ, она получала денежные средства в обмен на конфиденциальность информации. Выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Сам Трамп отрицал связь с порноактрисой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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