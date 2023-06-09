Тюменские артисты покорили грандиозным шоу крупный фестиваль в ХМАО. Видео

10 июня 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

Артисты выступают в ХМАО и ЯНАО в рамках проекта «Культурное Сотрудничество» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске на открытии фестиваля «Самотлорские ночи» выступил тюменский танцевальный коллектив «Формэйшн Вера», который приехал в ХМАО на гастроли проекта «Культурное сотрудничество». Артисты знамениты как финалисты телевизионного шоу «Танцуют все». В этот раз коллектив устроил грандиозное шоу для югорчан, став одним из ключевых номеров программы, сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Выступление тюменского коллектива стало одним из финальных и самых грандиозных номеров программы открытия фестиваля. Артисты выступили бодро и зажигательно, удивили их яркие костюмы. Зрители приняли шоу громкими овациями и даже просили выйти на бис», — передает журналист агентства атмосферу стадиона «Центральный». Своим уникальным исполнением номеров латиноамериканской программы «Формэйшн Вера» успел удивить не только югорчан. Их постановки недавно увидели жители Салехарда. Как и другие тюменские творческие коллективы, этим летом артисты выступают в ХМАО и ЯНАО в рамках проекта «Культурное Сотрудничество» губернатора Тюменской области Александра Моора. Всего за время гастролей запланировано более десятка ярких концертов, а финальные выступления коллективов намечены на сентябрь. Ранее URA.RU рассказывало о том, как в Нефтеюганске с оглушительным успехом завершились гастроли единственного в Западной Сибири женского камерного оркестра «Камерата Сибири». Югорчане раскупили все билеты на концерт классической музыки от именитого коллектива, с которым неоднократно выступал российский пианист Денис Мацуев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске на открытии фестиваля «Самотлорские ночи» выступил тюменский танцевальный коллектив «Формэйшн Вера», который приехал в ХМАО на гастроли проекта «Культурное сотрудничество». Артисты знамениты как финалисты телевизионного шоу «Танцуют все». В этот раз коллектив устроил грандиозное шоу для югорчан, став одним из ключевых номеров программы, сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Выступление тюменского коллектива стало одним из финальных и самых грандиозных номеров программы открытия фестиваля. Артисты выступили бодро и зажигательно, удивили их яркие костюмы. Зрители приняли шоу громкими овациями и даже просили выйти на бис», — передает журналист агентства атмосферу стадиона «Центральный». Своим уникальным исполнением номеров латиноамериканской программы «Формэйшн Вера» успел удивить не только югорчан. Их постановки недавно увидели жители Салехарда. Как и другие тюменские творческие коллективы, этим летом артисты выступают в ХМАО и ЯНАО в рамках проекта «Культурное Сотрудничество» губернатора Тюменской области Александра Моора. Всего за время гастролей запланировано более десятка ярких концертов, а финальные выступления коллективов намечены на сентябрь. Ранее URA.RU рассказывало о том, как в Нефтеюганске с оглушительным успехом завершились гастроли единственного в Западной Сибири женского камерного оркестра «Камерата Сибири». Югорчане раскупили все билеты на концерт классической музыки от именитого коллектива, с которым неоднократно выступал российский пианист Денис Мацуев.