В Минэнерго объяснили изменение цен на бензин Аи-95

Минэнерго РФ: рост биржевой цены бензина Аи-95 связан с повышенным спросом

09 июня 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Рост цены на Аи-95 связан с большим спросом на топливо, сообщили в Минэнерго РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рост цены бензина Аи-95 вызван большим спросом на него в данный момент. Об этом заявили в Министерстве энергетики России. «Изменение биржевых цен на Аи-95 объясняется рыночными факторами, связанными с повышенным спросом на этот вид топлива», — передает данные Минэнерго РФ РИА Новости. Согласно структуре потребления топливо, ежегодно марка бензина Аи-95 увеличивается, а Аи- 92 — снижается. Кроме этого, сейчас в России снижается количество автомобильного бензина на экспорт. При этом нефтяные компании стали увеличивать отгрузки на внутренний рынок РФ через биржу, добавили в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что в России продолжают расти цены на бензин. Таким образом АИ-92 подорожал до максимума с октября 2022 года, а АИ-95 обновил ценовой исторический максимум.

Рост цены бензина Аи-95 вызван большим спросом на него в данный момент. Об этом заявили в Министерстве энергетики России. «Изменение биржевых цен на Аи-95 объясняется рыночными факторами, связанными с повышенным спросом на этот вид топлива», — передает данные Минэнерго РФ РИА Новости. Согласно структуре потребления топливо, ежегодно марка бензина Аи-95 увеличивается, а Аи- 92 — снижается. Кроме этого, сейчас в России снижается количество автомобильного бензина на экспорт. При этом нефтяные компании стали увеличивать отгрузки на внутренний рынок РФ через биржу, добавили в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что в России продолжают расти цены на бензин. Таким образом АИ-92 подорожал до максимума с октября 2022 года, а АИ-95 обновил ценовой исторический максимум.