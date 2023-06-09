09 июня 2023

В Минэнерго объяснили изменение цен на бензин Аи-95

Минэнерго РФ: рост биржевой цены бензина Аи-95 связан с повышенным спросом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дт
Рост цены на Аи-95 связан с большим спросом на топливо, сообщили в Минэнерго РФ Фото:

Рост цены бензина Аи-95 вызван большим спросом на него в данный момент. Об этом заявили в Министерстве энергетики России.

«Изменение биржевых цен на Аи-95 объясняется рыночными факторами, связанными с повышенным спросом на этот вид топлива», — передает данные Минэнерго РФ РИА Новости. Согласно структуре потребления топливо, ежегодно марка бензина Аи-95 увеличивается, а Аи- 92 — снижается.

Кроме этого, сейчас в России снижается количество автомобильного бензина на экспорт. При этом нефтяные компании стали увеличивать отгрузки на внутренний рынок РФ через биржу, добавили в министерстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в России продолжают расти цены на бензин. Таким образом АИ-92 подорожал до максимума с октября 2022 года, а АИ-95 обновил ценовой исторический максимум.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рост цены бензина Аи-95 вызван большим спросом на него в данный момент. Об этом заявили в Министерстве энергетики России. «Изменение биржевых цен на Аи-95 объясняется рыночными факторами, связанными с повышенным спросом на этот вид топлива», — передает данные Минэнерго РФ РИА Новости. Согласно структуре потребления топливо, ежегодно марка бензина Аи-95 увеличивается, а Аи- 92 — снижается. Кроме этого, сейчас в России снижается количество автомобильного бензина на экспорт. При этом нефтяные компании стали увеличивать отгрузки на внутренний рынок РФ через биржу, добавили в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что в России продолжают расти цены на бензин. Таким образом АИ-92 подорожал до максимума с октября 2022 года, а АИ-95 обновил ценовой исторический максимум.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...