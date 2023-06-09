В Минэнерго объяснили изменение цен на бензин Аи-95

Рост цены бензина Аи-95 вызван большим спросом на него в данный момент. Об этом заявили в Министерстве энергетики России.
«Изменение биржевых цен на Аи-95 объясняется рыночными факторами, связанными с повышенным спросом на этот вид топлива», — передает данные Минэнерго РФ РИА Новости. Согласно структуре потребления топливо, ежегодно марка бензина Аи-95 увеличивается, а Аи- 92 — снижается.
Кроме этого, сейчас в России снижается количество автомобильного бензина на экспорт. При этом нефтяные компании стали увеличивать отгрузки на внутренний рынок РФ через биржу, добавили в министерстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в России продолжают расти цены на бензин. Таким образом АИ-92 подорожал до максимума с октября 2022 года, а АИ-95 обновил ценовой исторический максимум.
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