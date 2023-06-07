«Коммерсант»: оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 продолжают расти

08 июня 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

АИ-92 подорожал до максимума с прошлого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оптовые цены на топливо в России растут: АИ-92 подорожал до максимума с октября 2022 года, а АИ-95 обновил ценовой исторический максимум. Предполагается, что биржевая стоимость топлива растет из-за недостаточного предложения и намерений правительства сократить демпфер. «Бензины АИ-92 и АИ-95 подорожали 7 июня на СПбМТСБ на 1,2% и 0,8%, до 55 тысяч и 62,3 тысячи рублей за тонну соответственно. Стоимость АИ-95 вновь обновила абсолютный рекорд значения, при этом АИ-92 торгуется на максимальном уровне с октября 2021 года», — сообщает « Коммерсант ». Также в издании отметили, что бензин подорожал и на заправках, однако общий рост цены с начала нынешнего года все еще ниже уровня накопленной инфляции (1,2% против 2,5%). Ранее URA.RU сообщало о росте цен на бензин сразу в нескольких регионах России. Увеличение стоимости топлива было зафиксировано в Свердловской области, а также в Тюменской и в ЯНАО. Резкий скачок цен на бензин наблюдали и в Кузбасе, об этом передает МК . Челябинская область, в свою очередь, вошла в рейтинг регионов с самым дешевым бензином.

Оптовые цены на топливо в России растут: АИ-92 подорожал до максимума с октября 2022 года, а АИ-95 обновил ценовой исторический максимум. Предполагается, что биржевая стоимость топлива растет из-за недостаточного предложения и намерений правительства сократить демпфер. «Бензины АИ-92 и АИ-95 подорожали 7 июня на СПбМТСБ на 1,2% и 0,8%, до 55 тысяч и 62,3 тысячи рублей за тонну соответственно. Стоимость АИ-95 вновь обновила абсолютный рекорд значения, при этом АИ-92 торгуется на максимальном уровне с октября 2021 года», — сообщает «Коммерсант». Также в издании отметили, что бензин подорожал и на заправках, однако общий рост цены с начала нынешнего года все еще ниже уровня накопленной инфляции (1,2% против 2,5%). Ранее URA.RU сообщало о росте цен на бензин сразу в нескольких регионах России. Увеличение стоимости топлива было зафиксировано в Свердловской области, а также в Тюменской и в ЯНАО. Резкий скачок цен на бензин наблюдали и в Кузбасе, об этом передает МК. Челябинская область, в свою очередь, вошла в рейтинг регионов с самым дешевым бензином.