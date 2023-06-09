Глава МИД Британии Клеверли: Иран занимается поставками вооружений и боеприпасов России

10 июня 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Россия якобы получает вооружения и боеприпасы от Ирана, заявил Джеймс Клеверли Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иран поставляет оружие и боеприпасы в Россию, которые якобы используются в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. «Иран обеспечивает стабильный приток в Россию оружия и боеприпасов, которые используются в конфликте на Украине. В обмен Россия передает Ирану сложные военные технологии», — передает слова Джеймса Клеверли Sky News . По словам главы МИД Великобритании, Россия якобы оказывает финансовую поддержку Ирану. Клеверли уверен, что это может привести к усугублению отношений иранцев с британскими партнерами. При этом Москва и Иран неоднократно опровергали сообщения о поставках вооружения в Россию. Ранее URA.RU сообщало, что американский сенатор Тед Круз выступит с инициативой сорвать сотрудничество России и Ирана санкциями. Он планирует подготовить документ, чтобы убедить администрацию США перейти к действиям.

Иран поставляет оружие и боеприпасы в Россию, которые якобы используются в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. «Иран обеспечивает стабильный приток в Россию оружия и боеприпасов, которые используются в конфликте на Украине. В обмен Россия передает Ирану сложные военные технологии», — передает слова Джеймса Клеверли Sky News. По словам главы МИД Великобритании, Россия якобы оказывает финансовую поддержку Ирану. Клеверли уверен, что это может привести к усугублению отношений иранцев с британскими партнерами. При этом Москва и Иран неоднократно опровергали сообщения о поставках вооружения в Россию. Ранее URA.RU сообщало, что американский сенатор Тед Круз выступит с инициативой сорвать сотрудничество России и Ирана санкциями. Он планирует подготовить документ, чтобы убедить администрацию США перейти к действиям.