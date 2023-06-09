09 июня 2023

Глава МИД Британии Клеверли: Иран занимается поставками вооружений и боеприпасов России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Россия якобы получает вооружения и боеприпасы от Ирана, заявил Джеймс Клеверли Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Иран поставляет оружие и боеприпасы в Россию, которые якобы используются в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

«Иран обеспечивает стабильный приток в Россию оружия и боеприпасов, которые используются в конфликте на Украине. В обмен Россия передает Ирану сложные военные технологии», — передает слова Джеймса Клеверли Sky News.

По словам главы МИД Великобритании, Россия якобы оказывает финансовую поддержку Ирану. Клеверли уверен, что это может привести к усугублению отношений иранцев с британскими партнерами. При этом Москва и Иран неоднократно опровергали сообщения о поставках вооружения в Россию.

Ранее URA.RU сообщало, что американский сенатор Тед Круз выступит с инициативой сорвать сотрудничество России и Ирана санкциями. Он планирует подготовить документ, чтобы убедить администрацию США перейти к действиям.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иран поставляет оружие и боеприпасы в Россию, которые якобы используются в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. «Иран обеспечивает стабильный приток в Россию оружия и боеприпасов, которые используются в конфликте на Украине. В обмен Россия передает Ирану сложные военные технологии», — передает слова Джеймса Клеверли Sky News. По словам главы МИД Великобритании, Россия якобы оказывает финансовую поддержку Ирану. Клеверли уверен, что это может привести к усугублению отношений иранцев с британскими партнерами. При этом Москва и Иран неоднократно опровергали сообщения о поставках вооружения в Россию. Ранее URA.RU сообщало, что американский сенатор Тед Круз выступит с инициативой сорвать сотрудничество России и Ирана санкциями. Он планирует подготовить документ, чтобы убедить администрацию США перейти к действиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...