09 июня 2023

Полковник Пинчук описал сценарий наступления российских военнослужащих

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Минные поля и заграждения сняты для того, чтобы ВС РФ шли вперед, заявил Пинчук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Русские войска обязаны перейти в контрнаступление, перехватив инициативу ВСУ. Об этом заявил экс-глава МГБ ДНР, полковник ФСБ Андрей Пинчук.

«Нам надо перехватить эту инициативу. Потому что, помимо отражения их атак, мы должны перехватить инициативу и перейти в это контрнаступление», — передает слова Пинчука «Политнавигатор». Он отметил, что минные поля и заграждения сняты для того, чтобы ВС РФ шли вперед. Соответственно, освобождается оперативный простор для движения наших подразделений, заявил Пинчук.

Ранее начало контрнаступления ВСУ подтвердил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что украинские войска несут большие потери. Об успешном отражении российскими войсками наступления ВСУ сообщили обозреватели американская газеты Politico. Они рассказали о снимках на которых видны подбитые украинские танки Leopard германского производства.

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Русские войска обязаны перейти в контрнаступление, перехватив инициативу ВСУ. Об этом заявил экс-глава МГБ ДНР, полковник ФСБ Андрей Пинчук. «Нам надо перехватить эту инициативу. Потому что, помимо отражения их атак, мы должны перехватить инициативу и перейти в это контрнаступление», — передает слова Пинчука «Политнавигатор». Он отметил, что минные поля и заграждения сняты для того, чтобы ВС РФ шли вперед. Соответственно, освобождается оперативный простор для движения наших подразделений, заявил Пинчук. Ранее начало контрнаступления ВСУ подтвердил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что украинские войска несут большие потери. Об успешном отражении российскими войсками наступления ВСУ сообщили обозреватели американская газеты Politico. Они рассказали о снимках на которых видны подбитые украинские танки Leopard германского производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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