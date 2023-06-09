Путин заявил о начале наступления ВСУ: главное к вечеру 9 июня

В последние дни ВСУ несут значительные потери
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Киев начал свое масштабное наступление. Также российский лидер высказался о потерях ВСУ за последние дни, назвав их значительными. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 июня.
- Путин заявил, что украинское наступление началось, однако Киеву не удалось достичь поставленных целей. Также президент России сказал, что потери ВСУ за последние дни превышают «классический показатель».
- Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что официальные власти появятся в освобожденном Артемовске (Бахмуте), когда прекратятся обстрелы ВСУ. Он отметил, что украинские войска необходимо отодвинуть на значительное расстояние от города.
- Киев 12 раз за сутки пытался прорвать российскую оборону сразу на нескольких направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Однако в ведомстве сообщили, что атаки ВСУ были отражены. По данным министерства, четыре атаки украинских подразделений были отбиты на запорожском и южнодонецком направлениях, передает Пятый канал.
- Украина получит западные истребители F-16 через два-три месяца. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, ВСУ уже готовы к использованию самолетов.
- О завершении конфликта на Украине скажут новые поставки супер-оружия, повышение результативности боев, а также смена морального настроя бойцов ВСУ. Руководитель холдинга структур безопасности «Русь», полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов в беседе с URA.RU заявил в данный момент даже один бой может стать решающим.
- Министр обороны Украины Алексей Резников отверг планы по урегулированию конфликта с РФ от третьих стран. По его словам, Киеву не нужны посредники, если цели российской спецоперации остаются прежними.
- Минобороны подготовило поправки в закон «О ветеранах». Согласно ним, статус ветерана боевых действий смогут получить граждане, обороняющие российские территории в приграничных к зоне СВО районах.
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