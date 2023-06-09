Путин заявил о начале наступления ВСУ: главное к вечеру 9 июня

09 июня 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев начал свое масштабное наступление. Также российский лидер высказался о потерях ВСУ за последние дни, назвав их значительными. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 июня.