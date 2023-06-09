Путин заявил о начале наступления ВСУ: главное к вечеру 9 июня

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, stock
В последние дни ВСУ несут значительные потери Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев начал свое масштабное наступление. Также российский лидер высказался о потерях ВСУ за последние дни, назвав их значительными. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 июня.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Киев начал свое масштабное наступление. Также российский лидер высказался о потерях ВСУ за последние дни, назвав их значительными. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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