09 июня 2023

В США запаниковали после уничтожения Россией танков Leopard

CNN: в США признали тяжелую ситуацию для ВСУ после уничтожения танков Leopard
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Нато.вооружение. техника. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
В США отметили, что ВС РФ дает жесткий отпор ВСУ в ходе СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ жестко подавляют украинские войска, уничтожая немецкие танки Leopard. Данный факт вызывает панику среди официальных лиц США. Об этом сообщает американский журналист Фред Плейтген.

«Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена. <…> ВСУ сталкиваются с жестким отпором России», — передает Фред Плейтген в эфире американского телеканала CNN. Он ссылается на официальные лица Вашингтона, которые с опасением смотрят на успехи ВС РФ.

В Минобороны РФ рассказали, что российские солдаты уничтожили восемь танков Leopard в зоне спецоперации. Это произошло во время украинского контрнаступления 5 июня. После того как было опубликовано видео с уничтожением немецкого танка, жители Германии начали критиковать своих властей за поставку ВСУ соответствующей техники, предает Nation news. США и другие страны Запада оказывают активную поддержку ВСУ с начала российской СВО, поставляя деньги и вооружение. В том числе и танки Leopard.

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Вооруженные силы РФ жестко подавляют украинские войска, уничтожая немецкие танки Leopard. Данный факт вызывает панику среди официальных лиц США. Об этом сообщает американский журналист Фред Плейтген. «Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена. <…> ВСУ сталкиваются с жестким отпором России», — передает Фред Плейтген в эфире американского телеканала CNN. Он ссылается на официальные лица Вашингтона, которые с опасением смотрят на успехи ВС РФ. В Минобороны РФ рассказали, что российские солдаты уничтожили восемь танков Leopard в зоне спецоперации. Это произошло во время украинского контрнаступления 5 июня. После того как было опубликовано видео с уничтожением немецкого танка, жители Германии начали критиковать своих властей за поставку ВСУ соответствующей техники, предает Nation news. США и другие страны Запада оказывают активную поддержку ВСУ с начала российской СВО, поставляя деньги и вооружение. В том числе и танки Leopard.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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