Глава Херсонской области Сальдо: Днепр войдет в привычное русло к 16 июня

Река Днепр, вышедшая из берегов после прорыва Каховской ГЭС, войдет в свое привычное русло к 16 июня. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«По предварительным расчетам ПАО „РусГидро“, Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что для ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники.
По словам Сальдо, восстановлению мешают постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. К устранению последствий присоединились добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Народного фронта». Также в Херсонскую область направятся сотни сотрудников МЧС и десятки единиц техники.
Каховская ГЭС была разрушена из-за обстрелов со стороны Украины. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения после разрушения гидроэлектростанции, передает «Национальная служба новостей».
Река Днепр, вышедшая из берегов после прорыва Каховской ГЭС, войдет в свое привычное русло к 16 июня. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. «По предварительным расчетам ПАО „РусГидро“, Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что для ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники. По словам Сальдо, восстановлению мешают постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. К устранению последствий присоединились добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Народного фронта». Также в Херсонскую область направятся сотни сотрудников МЧС и десятки единиц техники. Каховская ГЭС была разрушена из-за обстрелов со стороны Украины. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения после разрушения гидроэлектростанции, передает «Национальная служба новостей».