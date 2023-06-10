Глава Херсонской области Сальдо: Днепр войдет в привычное русло к 16 июня

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
К ликвидации последствий привлечены 795 человек, заявил Владимир Сальдо Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Река Днепр, вышедшая из берегов после прорыва Каховской ГЭС, войдет в свое привычное русло к 16 июня. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«По предварительным расчетам ПАО „РусГидро“, Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что для ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники.

По словам Сальдо, восстановлению мешают постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. К устранению последствий присоединились добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Народного фронта». Также в Херсонскую область направятся сотни сотрудников МЧС и десятки единиц техники.

Каховская ГЭС была разрушена из-за обстрелов со стороны Украины. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения после разрушения гидроэлектростанции, передает «Национальная служба новостей».

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Река Днепр, вышедшая из берегов после прорыва Каховской ГЭС, войдет в свое привычное русло к 16 июня. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. «По предварительным расчетам ПАО „РусГидро“, Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что для ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники. По словам Сальдо, восстановлению мешают постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. К устранению последствий присоединились добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Народного фронта». Также в Херсонскую область направятся сотни сотрудников МЧС и десятки единиц техники. Каховская ГЭС была разрушена из-за обстрелов со стороны Украины. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения после разрушения гидроэлектростанции, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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