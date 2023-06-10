Шольц заявил о желании поговорить с Путиным

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НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин поддерживают общение во время конфликта на Украине Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет позвонить президенту России Владимиру Путину в ближайшее время. Об этом сообщил Шольц на 38 съезде протестантских церквей ФРГ.

«И, хотя я давно этого не делал (не звонил Путину, — прим. URA.RU), я намерен сделать это снова в ближайшее время», — заявил Шольц. Трансляция мероприятия шла на немецком телеканале Phoenix. Канцлер отметил, что его общение c Владимиром Путиным началось до начала конфликта на Украине и продолжается во время него.

Участники съезда призывали Олафа Шольца устроить переговоры России и Украины. Он заявил, что «переговоры — это нормально». «Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры», — ответил политик на просьбы.

Владимир Путин готов к переговорам с представителями западных стран. Запроса на беседу от них пока не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает телеканал 360. В последний раз переговоры между Шольцем и Путиным состоялись по телефону 2 декабря 2022 года. Их разговор длился час. В январе 2023 года в Германии заявили, что не хотят отказываться от контактов с Россией.

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Канцлер Германии Олаф Шольц хочет позвонить президенту России Владимиру Путину в ближайшее время. Об этом сообщил Шольц на 38 съезде протестантских церквей ФРГ. «И, хотя я давно этого не делал (не звонил Путину, — прим. URA.RU), я намерен сделать это снова в ближайшее время», — заявил Шольц. Трансляция мероприятия шла на немецком телеканале Phoenix. Канцлер отметил, что его общение c Владимиром Путиным началось до начала конфликта на Украине и продолжается во время него. Участники съезда призывали Олафа Шольца устроить переговоры России и Украины. Он заявил, что «переговоры — это нормально». «Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры», — ответил политик на просьбы. Владимир Путин готов к переговорам с представителями западных стран. Запроса на беседу от них пока не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает телеканал 360. В последний раз переговоры между Шольцем и Путиным состоялись по телефону 2 декабря 2022 года. Их разговор длился час. В январе 2023 года в Германии заявили, что не хотят отказываться от контактов с Россией.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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