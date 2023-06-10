Шольц заявил о желании поговорить с Путиным

10 июня 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин поддерживают общение во время конфликта на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Канцлер Германии Олаф Шольц хочет позвонить президенту России Владимиру Путину в ближайшее время. Об этом сообщил Шольц на 38 съезде протестантских церквей ФРГ. «И, хотя я давно этого не делал (не звонил Путину, — прим. URA.RU), я намерен сделать это снова в ближайшее время», — заявил Шольц. Трансляция мероприятия шла на немецком телеканале Phoenix . Канцлер отметил, что его общение c Владимиром Путиным началось до начала конфликта на Украине и продолжается во время него. Участники съезда призывали Олафа Шольца устроить переговоры России и Украины. Он заявил, что «переговоры — это нормально». «Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры», — ответил политик на просьбы. Владимир Путин готов к переговорам с представителями западных стран. Запроса на беседу от них пока не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает телеканал 360. В последний раз переговоры между Шольцем и Путиным состоялись по телефону 2 декабря 2022 года. Их разговор длился час. В январе 2023 года в Германии заявили, что не хотят отказываться от контактов с Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет позвонить президенту России Владимиру Путину в ближайшее время. Об этом сообщил Шольц на 38 съезде протестантских церквей ФРГ. «И, хотя я давно этого не делал (не звонил Путину, — прим. URA.RU), я намерен сделать это снова в ближайшее время», — заявил Шольц. Трансляция мероприятия шла на немецком телеканале Phoenix. Канцлер отметил, что его общение c Владимиром Путиным началось до начала конфликта на Украине и продолжается во время него. Участники съезда призывали Олафа Шольца устроить переговоры России и Украины. Он заявил, что «переговоры — это нормально». «Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры», — ответил политик на просьбы. Владимир Путин готов к переговорам с представителями западных стран. Запроса на беседу от них пока не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает телеканал 360. В последний раз переговоры между Шольцем и Путиным состоялись по телефону 2 декабря 2022 года. Их разговор длился час. В январе 2023 года в Германии заявили, что не хотят отказываться от контактов с Россией.