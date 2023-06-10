Медведев попросил координаты будущего завода танков ФРГ на Украине

Немецкий концерн Rheinmetall должен отправить свои координаты совместного производства на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы концерна.
«Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить в Украине завод по производству танков. Прошу Вас выслать точные координаты будущего завода», — сообщил Медведев в своем twitter-аккаунте. Свою просьбу он написал на немецком языке.
Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о желании начать совместное производство тяжелой техники с украинскими предприятиями. Они планировали изготовлять танки снаряды и ПВО на Украине. «Таким образом мы дадим Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявил концерн, его слова передает телеканал 360. Rheinmetall заработал в 2022 году на 27% больше прибыли из-за конфликта на Украине. В концерне заявили, что боевые действия открыли новую эпоху в жизни организации. В 2023 году аналитики прогнозировали дополнительный рост объемов продаж.
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