Мужчину ищут с 4 июня, о его местонахождение неизвестна
В Тюменской области ищут 63-летнего Владислава Охотина, который в спортивном костюме ушел из дома и не вернулся. Об этом в своем сообществе «Вконтакте» сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«С 4 июня пропал 63-летний Владислав Охотин. Его местонахождение неизвестно. Пенсионера ищут в Тюменской области. На нем был темный спортивный костюм. Рост пропавшего — 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые», — пишет поисковый отряд.
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