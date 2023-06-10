10 июня 2023
09 июня 2023

В Тюменской области ищут пенсионера в спортивном костюме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе, цветы в горах
Мужчину ищут с 4 июня, о его местонахождение неизвестна Фото:

В Тюменской области ищут 63-летнего Владислава Охотина, который в спортивном костюме ушел из дома и не вернулся. Об этом в своем сообществе «Вконтакте» сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«С 4 июня пропал 63-летний Владислав Охотин. Его местонахождение неизвестно. Пенсионера ищут в Тюменской области. На нем был темный спортивный костюм. Рост пропавшего — 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые», — пишет поисковый отряд.

Фото:

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В Тюменской области ищут 63-летнего Владислава Охотина, который в спортивном костюме ушел из дома и не вернулся. Об этом в своем сообществе «Вконтакте» сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «С 4 июня пропал 63-летний Владислав Охотин. Его местонахождение неизвестно. Пенсионера ищут в Тюменской области. На нем был темный спортивный костюм. Рост пропавшего — 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые», — пишет поисковый отряд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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