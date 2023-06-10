«РВ»: боец ВС РФ сообщил о трехдневном бое по отражению наступления ВСУ

В течение трех суток российские войска в боях у населенного пункта Орехов на Запорожье, где проходило отражение наступления Военных сил Украины (ВСУ), успешно громили бронетехнику Соединенных Штатов и Североатлантического Альянса. Об этом сообщил офицер ВС РФ, действовавший в составе роты в местах ведения сражений.
«Рота была на самом переднем крае в боях у населенного пункта Орехов на Запорожье, где подвергалась мощнейшим ударам и атакам врага три дня. Давать отпор бронетехнике Запада не просто, но военные ВС РФ выполняют данную задачу» — передает слова офицера telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что никто из мирных жителей не пострадал, но серьезно разрушена ЛЭП.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ начали контрнаступательные действия. Они происходят на территории Украины, но на какой стадии находятся Зеленский уточнять не стал.
В течение трех суток российские войска в боях у населенного пункта Орехов на Запорожье, где проходило отражение наступления Военных сил Украины (ВСУ), успешно громили бронетехнику Соединенных Штатов и Североатлантического Альянса. Об этом сообщил офицер ВС РФ, действовавший в составе роты в местах ведения сражений. «Рота была на самом переднем крае в боях у населенного пункта Орехов на Запорожье, где подвергалась мощнейшим ударам и атакам врага три дня. Давать отпор бронетехнике Запада не просто, но военные ВС РФ выполняют данную задачу» — передает слова офицера telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что никто из мирных жителей не пострадал, но серьезно разрушена ЛЭП. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ начали контрнаступательные действия. Они происходят на территории Украины, но на какой стадии находятся Зеленский уточнять не стал.