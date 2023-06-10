10 июня 2023

«РВ» сообщили о дронах-камикадзе, угрожающих Запорожью

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
В Запорожской области заметили дроны-камикадзе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над Запорожской областью пролетели дроны-камикадзе, под угрозой находятся Днепропетровская, Черниговская, Сумская и другие области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Над Запорожской областью пролетели дроны-камикадзе. Взрывы в Днепропетровске и Сумах», — написали в канале. Там допустили, что под угрозой находятся Днепропетровская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Кировоградская области, «там объявлена тревога».

Ранее стало известно, что российские военнослужащие сбили дрон-камикадзе из дробовика в зоне спецоперации (СВО). Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ пытаются наступать на Запорожском направлении по ночам, передает RT. По словам Рогова, ВСУ готовят новые попытки наступать на Запорожье, пишет МК.

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Над Запорожской областью пролетели дроны-камикадзе, под угрозой находятся Днепропетровская, Черниговская, Сумская и другие области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Над Запорожской областью пролетели дроны-камикадзе. Взрывы в Днепропетровске и Сумах», — написали в канале. Там допустили, что под угрозой находятся Днепропетровская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Кировоградская области, «там объявлена тревога». Ранее стало известно, что российские военнослужащие сбили дрон-камикадзе из дробовика в зоне спецоперации (СВО). Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ пытаются наступать на Запорожском направлении по ночам, передает RT. По словам Рогова, ВСУ готовят новые попытки наступать на Запорожье, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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