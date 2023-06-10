«РВ» сообщили о дронах-камикадзе, угрожающих Запорожью

Над Запорожской областью пролетели дроны-камикадзе, под угрозой находятся Днепропетровская, Черниговская, Сумская и другие области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Над Запорожской областью пролетели дроны-камикадзе. Взрывы в Днепропетровске и Сумах», — написали в канале. Там допустили, что под угрозой находятся Днепропетровская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Кировоградская области, «там объявлена тревога».
Ранее стало известно, что российские военнослужащие сбили дрон-камикадзе из дробовика в зоне спецоперации (СВО). Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ пытаются наступать на Запорожском направлении по ночам, передает RT. По словам Рогова, ВСУ готовят новые попытки наступать на Запорожье, пишет МК.
Над Запорожской областью пролетели дроны-камикадзе, под угрозой находятся Днепропетровская, Черниговская, Сумская и другие области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Над Запорожской областью пролетели дроны-камикадзе. Взрывы в Днепропетровске и Сумах», — написали в канале. Там допустили, что под угрозой находятся Днепропетровская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Кировоградская области, «там объявлена тревога». Ранее стало известно, что российские военнослужащие сбили дрон-камикадзе из дробовика в зоне спецоперации (СВО). Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ пытаются наступать на Запорожском направлении по ночам, передает RT. По словам Рогова, ВСУ готовят новые попытки наступать на Запорожье, пишет МК.