Российские военнослужащие сбили дрон-камикадзе из дробовика. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Дрон был создан кустарным способом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В боях под Угледаром военнослужащие российской армии сбили FPV-дрон-камикадзе ВСУ из обычного дробовика. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замкомандира полка «Апостол», челябинец Юрий «Ангел» Гагарин.

«Наши разведчики недавно сбили его из обыкновенного дробового ружья. Самопал — так выглядит дрон-камикадзе ВФУ», — рассказал Гагарин.

По словам военного, дрон максимально облегченный. Однако, судя по аккумуляторному отсеку, у него батарея увеличенной емкости и он может летать до 10 километров и дальше. На кустарном дроне есть камера, антенна, усиливающая сигнал с пульта управления и два хомута для взрывчатки.

« Ангел» участвует в спецоперации на Украине с марта 2022 года. Его группа прославилась спасением детей при освобождении Мариуполя. За все время они вынесли из-под вражеского огня свыше 360 детей.

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В боях под Угледаром военнослужащие российской армии сбили FPV-дрон-камикадзе ВСУ из обычного дробовика. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замкомандира полка «Апостол», челябинец Юрий «Ангел» Гагарин. «Наши разведчики недавно сбили его из обыкновенного дробового ружья. Самопал — так выглядит дрон-камикадзе ВФУ», — рассказал Гагарин. По словам военного, дрон максимально облегченный. Однако, судя по аккумуляторному отсеку, у него батарея увеличенной емкости и он может летать до 10 километров и дальше. На кустарном дроне есть камера, антенна, усиливающая сигнал с пульта управления и два хомута для взрывчатки. « Ангел» участвует в спецоперации на Украине с марта 2022 года. Его группа прославилась спасением детей при освобождении Мариуполя. За все время они вынесли из-под вражеского огня свыше 360 детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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