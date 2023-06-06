В боях под Угледаром военнослужащие российской армии сбили FPV-дрон-камикадзе ВСУ из обычного дробовика. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замкомандира полка «Апостол», челябинец Юрий «Ангел» Гагарин.
«Наши разведчики недавно сбили его из обыкновенного дробового ружья. Самопал — так выглядит дрон-камикадзе ВФУ», — рассказал Гагарин.
По словам военного, дрон максимально облегченный. Однако, судя по аккумуляторному отсеку, у него батарея увеличенной емкости и он может летать до 10 километров и дальше. На кустарном дроне есть камера, антенна, усиливающая сигнал с пульта управления и два хомута для взрывчатки.
«Ангел» участвует в спецоперации на Украине с марта 2022 года. Его группа прославилась спасением детей при освобождении Мариуполя. За все время они вынесли из-под вражеского огня свыше 360 детей.
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