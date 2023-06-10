10 июня 2023
09 июня 2023

Екатеринбурженка нашла мертвую рыбу на водохранилище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, рыба речная
Екатеринбурженка вновь заметила туши рыб на Верхнемакаровском водохранилище Фото:

Жительница Екатеринбурга нашла мертвые туши рыб на берегу Верхнемакаровского водохранилища. Информация об этом появилась в соцсети.

«Что случилось с Верхнемакаровским водохранилищем? На берегу и в воде мертвая рыба разной степени разложения. Из-за запаха на берегу невозможно находиться. Сейчас тушки свежие. Рыба чем-то заражена?» — передает слова екатеринбурженки telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU направил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации ответы не были получены.

Ранее URA.RU сообщало, что мертвые туши рыб обнаружили на Верхнемакаровском водохранилище 7 июня. Позднее в Росприроднадзоре пояснили, что массовая гибель рыбы связана с жаркой погодой и нехваткой кислорода в воде.

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Жительница Екатеринбурга нашла мертвые туши рыб на берегу Верхнемакаровского водохранилища. Информация об этом появилась в соцсети. «Что случилось с Верхнемакаровским водохранилищем? На берегу и в воде мертвая рыба разной степени разложения. Из-за запаха на берегу невозможно находиться. Сейчас тушки свежие. Рыба чем-то заражена?» — передает слова екатеринбурженки telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU направил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что мертвые туши рыб обнаружили на Верхнемакаровском водохранилище 7 июня. Позднее в Росприроднадзоре пояснили, что массовая гибель рыбы связана с жаркой погодой и нехваткой кислорода в воде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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