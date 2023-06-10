Жительница Екатеринбурга нашла мертвые туши рыб на берегу Верхнемакаровского водохранилища. Информация об этом появилась в соцсети.
«Что случилось с Верхнемакаровским водохранилищем? На берегу и в воде мертвая рыба разной степени разложения. Из-за запаха на берегу невозможно находиться. Сейчас тушки свежие. Рыба чем-то заражена?» — передает слова екатеринбурженки telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU направил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации ответы не были получены.
Ранее URA.RU сообщало, что мертвые туши рыб обнаружили на Верхнемакаровском водохранилище 7 июня. Позднее в Росприроднадзоре пояснили, что массовая гибель рыбы связана с жаркой погодой и нехваткой кислорода в воде.
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