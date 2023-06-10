Российские войска сорвали переброску резерва ВСУ на купянском направлении

11 июня 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Российские военнослужащие уничтожили два минометных расчета противника в Харьковской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллерия группировки войск «Запад» на купянском направлении поразила диверсионно-разведывательную группу в районе Ольшаны в Харьковской области и предотвратила попытку переброски резерва украинских бойцов в районе Молчаново. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. «В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад“ вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново», — сообщил Зыбинский. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что российские силы уничтожили два минометных расчета украинских бойцов в районе населенных пунктов Копанка и Ивановка. Около Ольшаны и Новоегорьевки расчетами зенитно-ракетного комплекса «Тор» поразили два разведывательных дрона «Фурия» и ANSER. По словам Зыбинского, были совершены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации противника, где находились скопления живой силы, вооружения и военная техника. Ранее он заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли три попытки проведения ротации на купянском направлении. Артиллерия группировки войск «Запад» сорвала планы противника, передает телеканал 360. Ранее стало известно, что российские военные уничтожили четыре танка Leopard на южно-донецком и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 300 бойцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Артиллерия группировки войск «Запад» на купянском направлении поразила диверсионно-разведывательную группу в районе Ольшаны в Харьковской области и предотвратила попытку переброски резерва украинских бойцов в районе Молчаново. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. «В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад“ вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново», — сообщил Зыбинский. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что российские силы уничтожили два минометных расчета украинских бойцов в районе населенных пунктов Копанка и Ивановка. Около Ольшаны и Новоегорьевки расчетами зенитно-ракетного комплекса «Тор» поразили два разведывательных дрона «Фурия» и ANSER. По словам Зыбинского, были совершены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации противника, где находились скопления живой силы, вооружения и военная техника. Ранее он заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли три попытки проведения ротации на купянском направлении. Артиллерия группировки войск «Запад» сорвала планы противника, передает телеканал 360. Ранее стало известно, что российские военные уничтожили четыре танка Leopard на южно-донецком и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 300 бойцов.