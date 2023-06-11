Российские войска отразили две атаки на соледаро-артемовском направлении

11 июня 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

Авиация ВС РФ уничтожила опорные пункты противника Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Две атаки штурмовых групп ВСУ успешно отражены российским войсками на соледаро-артемовском направлении. Поражены опорные пункты противника в четырех населенных пунктах, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. «Отражены две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на соледаро-артемовском направлении. Авиация ВС РФ уничтожила опорные пункты противника вблизи Белогоровки, Красного, Клещиевки и Новгородского. Также поражен командный пункт 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки», — сообщил Астафьев ТАСС. Огнем российской артиллерии ликвидированы три позиции минометов калибра 120 мм в Верхнекаменском и Красном. Уничтожены склад боеприпасов возле Белой Горы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке. В районе Дружковки, Калиновки и Елизаветовки нанесены удары по живой силе противника из систем залпового огня «Торнадо-С».

Две атаки штурмовых групп ВСУ успешно отражены российским войсками на соледаро-артемовском направлении. Поражены опорные пункты противника в четырех населенных пунктах, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. «Отражены две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на соледаро-артемовском направлении. Авиация ВС РФ уничтожила опорные пункты противника вблизи Белогоровки, Красного, Клещиевки и Новгородского. Также поражен командный пункт 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки», — сообщил Астафьев ТАСС. Огнем российской артиллерии ликвидированы три позиции минометов калибра 120 мм в Верхнекаменском и Красном. Уничтожены склад боеприпасов возле Белой Горы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке. В районе Дружковки, Калиновки и Елизаветовки нанесены удары по живой силе противника из систем залпового огня «Торнадо-С».