Российские войска отразили две атаки на соледаро-артемовском направлении

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Вооруженные силы РФ. stock, вертолет, залп, пуск, запуск, вкс, обстрел, stock
Авиация ВС РФ уничтожила опорные пункты противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Две атаки штурмовых групп ВСУ успешно отражены российским войсками на соледаро-артемовском направлении. Поражены опорные пункты противника в четырех населенных пунктах, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

«Отражены две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на соледаро-артемовском направлении. Авиация ВС РФ уничтожила опорные пункты противника вблизи Белогоровки, Красного, Клещиевки и Новгородского. Также поражен командный пункт 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки», — сообщил Астафьев ТАСС.

Огнем российской артиллерии ликвидированы три позиции минометов калибра 120 мм в Верхнекаменском и Красном. Уничтожены склад боеприпасов возле Белой Горы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке. В районе Дружковки, Калиновки и Елизаветовки нанесены удары по живой силе противника из систем залпового огня «Торнадо-С».

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Две атаки штурмовых групп ВСУ успешно отражены российским войсками на соледаро-артемовском направлении. Поражены опорные пункты противника в четырех населенных пунктах, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. «Отражены две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на соледаро-артемовском направлении. Авиация ВС РФ уничтожила опорные пункты противника вблизи Белогоровки, Красного, Клещиевки и Новгородского. Также поражен командный пункт 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки», — сообщил Астафьев ТАСС. Огнем российской артиллерии ликвидированы три позиции минометов калибра 120 мм в Верхнекаменском и Красном. Уничтожены склад боеприпасов возле Белой Горы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке. В районе Дружковки, Калиновки и Елизаветовки нанесены удары по живой силе противника из систем залпового огня «Торнадо-С».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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