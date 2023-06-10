Александр Моор поблагодарил работников предприятий текстильной и легкой промышленности за труд

11 июня 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

Александр Моор поздравил работников предприятий текстильной и легкой промышленности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем поздравлении с Днем работника предприятий текстильной и легкой промышленности выразил благодарность ткачам за преданность своему ремеслу и за труд. Об этом рассказали в правительстве области. «Александр Моор поздравил работников предприятий текстильной и легкой промышленности и поблагодарил специалистов отрасли за труд, творчество и верность выбранному делу и пожелал здоровья, благополучия и плодотворной работы на благо Тюменской области и России», — сообщается на официальном сайте правительства области. Губернатор отметил роль специалистов во время пандемии и СВО. Также он подчеркнул, что вопреки сложностям, отмечен рост объема производства в этой сфере.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем поздравлении с Днем работника предприятий текстильной и легкой промышленности выразил благодарность ткачам за преданность своему ремеслу и за труд. Об этом рассказали в правительстве области. «Александр Моор поздравил работников предприятий текстильной и легкой промышленности и поблагодарил специалистов отрасли за труд, творчество и верность выбранному делу и пожелал здоровья, благополучия и плодотворной работы на благо Тюменской области и России», — сообщается на официальном сайте правительства области. Губернатор отметил роль специалистов во время пандемии и СВО. Также он подчеркнул, что вопреки сложностям, отмечен рост объема производства в этой сфере.