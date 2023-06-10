10 июня 2023
09 июня 2023

Александр Моор поблагодарил работников предприятий текстильной и легкой промышленности за труд

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор поздравил работников предприятий текстильной и легкой промышленности Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем поздравлении с Днем работника предприятий текстильной и легкой промышленности выразил благодарность ткачам за преданность своему ремеслу и за труд. Об этом рассказали в правительстве области.

«Александр Моор поздравил работников предприятий текстильной и легкой промышленности и поблагодарил специалистов отрасли за труд, творчество и верность выбранному делу и пожелал здоровья, благополучия и плодотворной работы на благо Тюменской области и России», — сообщается на официальном сайте правительства области.

Губернатор отметил роль специалистов во время пандемии и СВО. Также он подчеркнул, что вопреки сложностям, отмечен рост объема производства в этой сфере.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем поздравлении с Днем работника предприятий текстильной и легкой промышленности выразил благодарность ткачам за преданность своему ремеслу и за труд. Об этом рассказали в правительстве области. «Александр Моор поздравил работников предприятий текстильной и легкой промышленности и поблагодарил специалистов отрасли за труд, творчество и верность выбранному делу и пожелал здоровья, благополучия и плодотворной работы на благо Тюменской области и России», — сообщается на официальном сайте правительства области. Губернатор отметил роль специалистов во время пандемии и СВО. Также он подчеркнул, что вопреки сложностям, отмечен рост объема производства в этой сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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