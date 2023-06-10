Александр Моор поблагодарил работников предприятий текстильной и легкой промышленности за труд

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем поздравлении с Днем работника предприятий текстильной и легкой промышленности выразил благодарность ткачам за преданность своему ремеслу и за труд. Об этом рассказали в правительстве области.
«Александр Моор поздравил работников предприятий текстильной и легкой промышленности и поблагодарил специалистов отрасли за труд, творчество и верность выбранному делу и пожелал здоровья, благополучия и плодотворной работы на благо Тюменской области и России», — сообщается на официальном сайте правительства области.
Губернатор отметил роль специалистов во время пандемии и СВО. Также он подчеркнул, что вопреки сложностям, отмечен рост объема производства в этой сфере.
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