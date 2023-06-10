Патриарх Кирилл прибыл в Благовещенский собор в Тюмени. Видео

11 июня 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Патриарх совершит чин Великого освящения Благовещенского собора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл на освещение Благовещенского собора в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл в Собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Сегодня там он совершит чин Великого освящения собора», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл приехал в Тюменскую область. Его встретил губернатор области Александр Моор. В рамках визита в регион патриарх уже посетил Тобольск.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл на освещение Благовещенского собора в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл в Собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Сегодня там он совершит чин Великого освящения собора», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл приехал в Тюменскую область. Его встретил губернатор области Александр Моор. В рамках визита в регион патриарх уже посетил Тобольск.