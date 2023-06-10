Патриарх совершит чин Великого освящения Благовещенского собора
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл на освещение Благовещенского собора в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл в Собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Сегодня там он совершит чин Великого освящения собора», — передает корреспондент агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл приехал в Тюменскую область. Его встретил губернатор области Александр Моор. В рамках визита в регион патриарх уже посетил Тобольск.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!