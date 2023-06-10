10 июня 2023
09 июня 2023

Патриарх Кирилл прибыл в Благовещенский собор в Тюмени. Видео

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Религия. архив. Пермь, патриарх кирилл, гундяев кирилл
Патриарх совершит чин Великого освящения Благовещенского собора Фото:

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл на освещение Благовещенского собора в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл в Собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Сегодня там он совершит чин Великого освящения собора», — передает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл приехал в Тюменскую область. Его встретил губернатор области Александр Моор. В рамках визита в регион патриарх уже посетил Тобольск.

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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл на освещение Благовещенского собора в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл в Собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Сегодня там он совершит чин Великого освящения собора», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл приехал в Тюменскую область. Его встретил губернатор области Александр Моор. В рамках визита в регион патриарх уже посетил Тобольск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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