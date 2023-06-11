Глава Ханты-Мансийской митрополии принимает участие в освящении Благовещенского собора в Тюмени

11 июня 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел освящает Собор Благовещения Пресвятой Богородицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел принимает участие в совершении чина Великого освящения собора Благовещенского собора в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области «Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел принимает участие в освящении Собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени. Также в совершении чина Великого освящения участвует архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram — канале пресс-службы. Ранее URA.RU сообщало, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл для проведения церемонии освящения в Собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Ранее он посетил Тобольск.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел принимает участие в совершении чина Великого освящения собора Благовещенского собора в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области «Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел принимает участие в освящении Собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени. Также в совершении чина Великого освящения участвует архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram — канале пресс-службы. Ранее URA.RU сообщало, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл для проведения церемонии освящения в Собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Ранее он посетил Тобольск.