Глава Ханты-Мансийской митрополии принимает участие в освящении Благовещенского собора в Тюмени

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Молебен в Храме на Крови по случаю привоза в Екатеринбург Иконы Божьей Матери Державная, митрополит павел
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел освящает Собор Благовещения Пресвятой Богородицы Фото:

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел принимает участие в совершении чина Великого освящения собора Благовещенского собора в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области

«Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел принимает участие в освящении Собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени. Также в совершении чина Великого освящения участвует архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram — канале пресс-службы.

Ранее URA.RU сообщало, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл для проведения церемонии освящения в Собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Ранее он посетил Тобольск.

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Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел принимает участие в совершении чина Великого освящения собора Благовещенского собора в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области «Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел принимает участие в освящении Собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени. Также в совершении чина Великого освящения участвует архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram — канале пресс-службы. Ранее URA.RU сообщало, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл для проведения церемонии освящения в Собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Ранее он посетил Тобольск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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