Семьи погибших из-за теракта на Каховской ГЭС получат по миллиону рублей

Глава Херсонской области Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим жителям региона

11 июня 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

За легкий вред здоровью пострадавшие Херсонской области получат 200 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В Херсонской области родным погибших в результате наводнения после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) выплатят миллион рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Глава Херсонской области подписал соответствующий указ. «Членам семей граждан, погибших в результате ЧС, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи», — говорится в сообщении его telegram-канала . Отмечается, что также будет единовременная выплата размером десять тысяч рублей пострадавшим от наводнения. Жителям, которые получили из-за чрезвычайной ситуации вред для здоровья, отправят единовременное пособие, учитывая степень тяжести. Легкий вред для здоровья одного человека оценивается в 200 тысяч рублей, средний и тяжкий вред — 400 тысяч рублей на человека. Жители Херсонской области получат финансовую помощь при потере имущества первой необходимости. «За частично утраченное имущество — 50 тысяч рублей на человека; за полностью утраченное имущество — 100 тысяч рублей на человека», — написал Сальдо. Ранее губернатор Владимир Сальдо заявил, что восемь человек погибли в результате затопления населенных пунктов после удара по Каховской ГЭС, передает телеканал 360. Он также сообщил, что с затопленных территорий Херсонской области уже эвакуировали около семи тысяч жителей. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар 6 июня по Каховской ГЭС. Из-за атаки возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», сообщал Следственный комитет России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Херсонской области родным погибших в результате наводнения после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) выплатят миллион рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Глава Херсонской области подписал соответствующий указ. «Членам семей граждан, погибших в результате ЧС, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи», — говорится в сообщении его telegram-канала. Отмечается, что также будет единовременная выплата размером десять тысяч рублей пострадавшим от наводнения. Жителям, которые получили из-за чрезвычайной ситуации вред для здоровья, отправят единовременное пособие, учитывая степень тяжести. Легкий вред для здоровья одного человека оценивается в 200 тысяч рублей, средний и тяжкий вред — 400 тысяч рублей на человека. Жители Херсонской области получат финансовую помощь при потере имущества первой необходимости. «За частично утраченное имущество — 50 тысяч рублей на человека; за полностью утраченное имущество — 100 тысяч рублей на человека», — написал Сальдо. Ранее губернатор Владимир Сальдо заявил, что восемь человек погибли в результате затопления населенных пунктов после удара по Каховской ГЭС, передает телеканал 360. Он также сообщил, что с затопленных территорий Херсонской области уже эвакуировали около семи тысяч жителей. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар 6 июня по Каховской ГЭС. Из-за атаки возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», сообщал Следственный комитет России.