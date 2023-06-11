Семьи погибших из-за теракта на Каховской ГЭС получат по миллиону рублей

Глава Херсонской области Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим жителям региона
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За легкий вред здоровью пострадавшие Херсонской области получат 200 тысяч рублей Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В Херсонской области родным погибших в результате наводнения после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) выплатят миллион рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Глава Херсонской области подписал соответствующий указ.

«Членам семей граждан, погибших в результате ЧС, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи», — говорится в сообщении его telegram-канала. Отмечается, что также будет единовременная выплата размером десять тысяч рублей пострадавшим от наводнения.

Жителям, которые получили из-за чрезвычайной ситуации вред для здоровья, отправят единовременное пособие, учитывая степень тяжести. Легкий вред для здоровья одного человека оценивается в 200 тысяч рублей, средний и тяжкий вред — 400 тысяч рублей на человека. Жители Херсонской области получат финансовую помощь при потере имущества первой необходимости. «За частично утраченное имущество — 50 тысяч рублей на человека; за полностью утраченное имущество — 100 тысяч рублей на человека», — написал Сальдо.

Ранее губернатор Владимир Сальдо заявил, что восемь человек погибли в результате затопления населенных пунктов после удара по Каховской ГЭС, передает телеканал 360. Он также сообщил, что с затопленных территорий Херсонской области уже эвакуировали около семи тысяч жителей. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар 6 июня по Каховской ГЭС. Из-за атаки возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», сообщал Следственный комитет России.

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В Херсонской области родным погибших в результате наводнения после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) выплатят миллион рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Глава Херсонской области подписал соответствующий указ. «Членам семей граждан, погибших в результате ЧС, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи», — говорится в сообщении его telegram-канала. Отмечается, что также будет единовременная выплата размером десять тысяч рублей пострадавшим от наводнения. Жителям, которые получили из-за чрезвычайной ситуации вред для здоровья, отправят единовременное пособие, учитывая степень тяжести. Легкий вред для здоровья одного человека оценивается в 200 тысяч рублей, средний и тяжкий вред — 400 тысяч рублей на человека. Жители Херсонской области получат финансовую помощь при потере имущества первой необходимости. «За частично утраченное имущество — 50 тысяч рублей на человека; за полностью утраченное имущество — 100 тысяч рублей на человека», — написал Сальдо. Ранее губернатор Владимир Сальдо заявил, что восемь человек погибли в результате затопления населенных пунктов после удара по Каховской ГЭС, передает телеканал 360. Он также сообщил, что с затопленных территорий Херсонской области уже эвакуировали около семи тысяч жителей. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар 6 июня по Каховской ГЭС. Из-за атаки возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», сообщал Следственный комитет России.
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