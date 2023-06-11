Россиянин рассказал, как спасся от акулы

Россиянину удалось спастись от акулы благодаря туристам, отдыхающим на лодке неподалеку

11 июня 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Акула не отпускала туриста, пока не откусила ногу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россиянин, которому удалось спастись от акулы в Египте, поделился историей спасения. О своем случае рассказал житель Москвы Михаил Зорькин. Акула откусила мужчине часть ноги. «В свое время в Шарме (Шарм-эль-Шейхе — прим URA.RU) я отделался только потерей голени левой ноги. Но это благодаря спасателям — быстро подобрали, иначе тоже бы съела», — сказал Зорькин, его слова передает туристический портал Tourdom.ru. Он добавил, что акула взяла его за ногу и начала тащить ко дну. Мужчина попытался отбиться и ударил ее по голове, однако животное этого даже не почувствовало. По словам Зорькина, акула не отпускала его, пока не откусила часть ноги. Михаил поделился, что его спасли отдыхающие, которые были на лодке неподалеку. Среди туристов также оказался медик, который смог оказать первую помощь. Ранее В Хургаде российский турист погиб после нападения акулы, передает «Национальная служба новостей». Генконсульство России в Хургаде в связи с произошедшим призвало туристов «сохранять бдительность при нахождении в воде». URA.RU приводило краткую сводку о происшествии.

Россиянин, которому удалось спастись от акулы в Египте, поделился историей спасения. О своем случае рассказал житель Москвы Михаил Зорькин. Акула откусила мужчине часть ноги. «В свое время в Шарме (Шарм-эль-Шейхе — прим URA.RU) я отделался только потерей голени левой ноги. Но это благодаря спасателям — быстро подобрали, иначе тоже бы съела», — сказал Зорькин, его слова передает туристический портал Tourdom.ru. Он добавил, что акула взяла его за ногу и начала тащить ко дну. Мужчина попытался отбиться и ударил ее по голове, однако животное этого даже не почувствовало. По словам Зорькина, акула не отпускала его, пока не откусила часть ноги. Михаил поделился, что его спасли отдыхающие, которые были на лодке неподалеку. Среди туристов также оказался медик, который смог оказать первую помощь. Ранее В Хургаде российский турист погиб после нападения акулы, передает «Национальная служба новостей». Генконсульство России в Хургаде в связи с произошедшим призвало туристов «сохранять бдительность при нахождении в воде». URA.RU приводило краткую сводку о происшествии.