AT: Зеленский получает плохие новости с фронта

AT: Зеленский получает сообщения о больших потерях украинских солдат в ходе контрнаступления

11 июня 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Украинская армия несет большие потери в ходе контрнаступления, отметил Стивен Брайен Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский получает плохие новости с военного фронта о потерях бригад украинских солдат во время контрнаступления. Об этом пишет обозреватель Стивен Брайен. «Без сомнения, [Владимир] Зеленский получает новости, которую не хотел слышать: украинское наступление идет не очень хорошо. Армия понесла большие потери», — пишет Стивен Брайен в материале для китайской газеты Asia Times. Журналист отмечает, что в ходе украинского наступления ВС РФ уничтожают не только бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), но также и военную технику. В том числе и ту, которую Запад поставляет Киеву. «Подразделения [ВСУ] были разгромлены. Настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться», — передает обозреватель. Украина начала контрнаступление 4 июня. На следующий день Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении украинских сил. По словам европейских офицеров, Киев несет потери из-за «самоубийственной тактики» своих солдат. В США отмечают успехи российских солдат на фронте. В Пентагоне также говорят, что Зеленский шокирован большими потерями своих войск, передает телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский получает плохие новости с военного фронта о потерях бригад украинских солдат во время контрнаступления. Об этом пишет обозреватель Стивен Брайен. «Без сомнения, [Владимир] Зеленский получает новости, которую не хотел слышать: украинское наступление идет не очень хорошо. Армия понесла большие потери», — пишет Стивен Брайен в материале для китайской газеты Asia Times. Журналист отмечает, что в ходе украинского наступления ВС РФ уничтожают не только бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), но также и военную технику. В том числе и ту, которую Запад поставляет Киеву. «Подразделения [ВСУ] были разгромлены. Настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться», — передает обозреватель. Украина начала контрнаступление 4 июня. На следующий день Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении украинских сил. По словам европейских офицеров, Киев несет потери из-за «самоубийственной тактики» своих солдат. В США отмечают успехи российских солдат на фронте. В Пентагоне также говорят, что Зеленский шокирован большими потерями своих войск, передает телеканал 360.