AT: Зеленский получает плохие новости с фронта

AT: Зеленский получает сообщения о больших потерях украинских солдат в ходе контрнаступления
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Украинская армия несет большие потери в ходе контрнаступления, отметил Стивен Брайен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский получает плохие новости с военного фронта о потерях бригад украинских солдат во время контрнаступления. Об этом пишет обозреватель Стивен Брайен.

«Без сомнения, [Владимир] Зеленский получает новости, которую не хотел слышать: украинское наступление идет не очень хорошо. Армия понесла большие потери», — пишет Стивен Брайен в материале для китайской газеты Asia Times. Журналист отмечает, что в ходе украинского наступления ВС РФ уничтожают не только бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), но также и военную технику. В том числе и ту, которую Запад поставляет Киеву.

«Подразделения [ВСУ] были разгромлены. Настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться», — передает обозреватель.

Украина начала контрнаступление 4 июня. На следующий день Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении украинских сил. По словам европейских офицеров, Киев несет потери из-за «самоубийственной тактики» своих солдат. В США отмечают успехи российских солдат на фронте. В Пентагоне также говорят, что Зеленский шокирован большими потерями своих войск, передает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский получает плохие новости с военного фронта о потерях бригад украинских солдат во время контрнаступления. Об этом пишет обозреватель Стивен Брайен. «Без сомнения, [Владимир] Зеленский получает новости, которую не хотел слышать: украинское наступление идет не очень хорошо. Армия понесла большие потери», — пишет Стивен Брайен в материале для китайской газеты Asia Times. Журналист отмечает, что в ходе украинского наступления ВС РФ уничтожают не только бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), но также и военную технику. В том числе и ту, которую Запад поставляет Киеву. «Подразделения [ВСУ] были разгромлены. Настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться», — передает обозреватель. Украина начала контрнаступление 4 июня. На следующий день Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении украинских сил. По словам европейских офицеров, Киев несет потери из-за «самоубийственной тактики» своих солдат. В США отмечают успехи российских солдат на фронте. В Пентагоне также говорят, что Зеленский шокирован большими потерями своих войск, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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