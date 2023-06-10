AT: Украина выбрала самоубийственную тактику контрнаступления

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Разрозненная тактика наступления привела ВСУ к потерям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Провал наступления ВСУ произошел из-за «самоубийственной» тактики, которая стала результатом британского обучения. Об этом заявил высокопоставленный европейский офицер, пожелавший скрыть свое имя.

«Если вы хотите вести наступление, вы концентрируете свои силы и пытаетесь прорваться. Украинцы носятся в пяти разных направлениях. Без превосходства в воздухе — это самоубийственная миссия», — заявил офицер порталу Asia Times.

Он добавил, что украинские войска проходили британское обучение. Во время наступления ВСУ советовали прекратить разрозненную тактику, но никто не послушался.

Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, о чем 9 июня заявил президент России Владимир Путин. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, ВСУ несут человеческие потери из-за воздушного преимущества российской армии. По данным Минобороны РФ, украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южно-донецком направлениях, однако не смогли этого сделать.

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Провал наступления ВСУ произошел из-за «самоубийственной» тактики, которая стала результатом британского обучения. Об этом заявил высокопоставленный европейский офицер, пожелавший скрыть свое имя. «Если вы хотите вести наступление, вы концентрируете свои силы и пытаетесь прорваться. Украинцы носятся в пяти разных направлениях. Без превосходства в воздухе — это самоубийственная миссия», — заявил офицер порталу Asia Times. Он добавил, что украинские войска проходили британское обучение. Во время наступления ВСУ советовали прекратить разрозненную тактику, но никто не послушался. Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, о чем 9 июня заявил президент России Владимир Путин. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, ВСУ несут человеческие потери из-за воздушного преимущества российской армии. По данным Минобороны РФ, украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южно-донецком направлениях, однако не смогли этого сделать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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