Провал наступления ВСУ произошел из-за «самоубийственной» тактики, которая стала результатом британского обучения. Об этом заявил высокопоставленный европейский офицер, пожелавший скрыть свое имя.
«Если вы хотите вести наступление, вы концентрируете свои силы и пытаетесь прорваться. Украинцы носятся в пяти разных направлениях. Без превосходства в воздухе — это самоубийственная миссия», — заявил офицер порталу
Он добавил, что украинские войска проходили британское обучение. Во время наступления ВСУ советовали прекратить разрозненную тактику, но никто не послушался.
Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, о чем 9 июня заявил президент России Владимир Путин. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, ВСУ несут человеческие потери из-за воздушного преимущества российской армии. По данным Минобороны РФ, украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южно-донецком направлениях, однако не смогли этого сделать.
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