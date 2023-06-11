Разлив Днепра размыл немецкие воинские захоронения времен ВОВ. Видео

12 июня 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

В результате разлива Днепра на берегу нашли немецкие захоронения времен ВОВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Разлив реки Днепр размыл немецкие захоронения со времен Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в соцсети. «Разлив Днепра размыл немецкие воинские захоронения времен Великой Отечественной войны», — сообщили в telegram-канале «Милитарист». На кадрах, опубликованных в соцсети, видны черепа немецких солдат на берегу реки. Каховская ГЭС была разрушена из-за обстрелов со стороны Украины. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обвинила в подрыве Каховской ГЭС русских. По ее словам, разрушение ГЭС сделало невозможным наступление Киева на подконтрольный РФ левый берег Днепра в Херсонской области. В результате подрыва гидроэлектростанции река Днепр вышла из берегов. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, она войдет в свое привычное русло к 16 июня.

Разлив реки Днепр размыл немецкие захоронения со времен Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в соцсети. «Разлив Днепра размыл немецкие воинские захоронения времен Великой Отечественной войны», — сообщили в telegram-канале «Милитарист». На кадрах, опубликованных в соцсети, видны черепа немецких солдат на берегу реки. Каховская ГЭС была разрушена из-за обстрелов со стороны Украины. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обвинила в подрыве Каховской ГЭС русских. По ее словам, разрушение ГЭС сделало невозможным наступление Киева на подконтрольный РФ левый берег Днепра в Херсонской области. В результате подрыва гидроэлектростанции река Днепр вышла из берегов. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, она войдет в свое привычное русло к 16 июня.