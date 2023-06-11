Разлив реки Днепр размыл немецкие захоронения со времен Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в соцсети.
«Разлив Днепра размыл немецкие воинские захоронения времен Великой Отечественной войны», — сообщили в telegram-канале «Милитарист». На кадрах, опубликованных в соцсети, видны черепа немецких солдат на берегу реки.
Каховская ГЭС была разрушена из-за обстрелов со стороны Украины. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обвинила в подрыве Каховской ГЭС русских. По ее словам, разрушение ГЭС сделало невозможным наступление Киева на подконтрольный РФ левый берег Днепра в Херсонской области. В результате подрыва гидроэлектростанции река Днепр вышла из берегов. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, она войдет в свое привычное русло к 16 июня.
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