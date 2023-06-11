Нутрициолог рассказала, чем грозит поедание немытой клубники

Поедание немытой клубники грозит риском заражения инфекционным заболеванием — кампилобактериозом. Об этом заявила нутрициолог Анна Макарова.
«Кампилобактериоз можно подхватить, употребляя в пищу немытую клубнику. Поэтому для дополнительного снижения рисков опускайте ненадолго ягоды в воду перед употреблением», — передает слова Анны Макаровой «Прайм».
По словам нутрициолога, вода поможет снизить концентрацию вредных веществ, которые скапливаются на ягодах. Кроме этого, Макарова призвала не верить, что замачивания клубники в мыле, соде и уксусе могут быть безопасны.
Ранее URA.RU сообщало, что употребление немытых ягод может привести к развитию в организме паразитов, которые повлекут сепсис или желтуху. Также из-за немытых ягод человек рискует заразиться геморрагической лихорадкой.
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