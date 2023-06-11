11 июня 2023

Мэр Екатеринбурга Орлов поздравил жителей города с Днем России. Видео

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Алексей Орлов отметил, что Екатеринбург остается надежной опорой России Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в День России пожелал жителям города крепкого здоровья и счастья. Также он заявил, что Екатеринбург был и остается надежной опорой государства.

«Дорогие екатеринбуржцы и гости города, от всей души поздравляю вас с главным праздником нашей страны, Днем России, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и успехов во всех делах. Екатеринбург был и остается надежной опорой РФ», — сказал Орлов в telegram-канале. Он добавил, что День России символизирует единство и сплоченность многонационального народа и священное отношение к Отечеству.

По словам Орлова, уральская столица вносит весомый вклад в развитие России. «Екатеринбург способствует укреплению обороноспособности и безопасности РФ», — отметил мэр города.

Ранее жителей региона с Днем России поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также видеообращение с поздравлением для уральцев записали космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в День России пожелал жителям города крепкого здоровья и счастья. Также он заявил, что Екатеринбург был и остается надежной опорой государства. «Дорогие екатеринбуржцы и гости города, от всей души поздравляю вас с главным праздником нашей страны, Днем России, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и успехов во всех делах. Екатеринбург был и остается надежной опорой РФ», — сказал Орлов в telegram-канале. Он добавил, что День России символизирует единство и сплоченность многонационального народа и священное отношение к Отечеству. По словам Орлова, уральская столица вносит весомый вклад в развитие России. «Екатеринбург способствует укреплению обороноспособности и безопасности РФ», — отметил мэр города. Ранее жителей региона с Днем России поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также видеообращение с поздравлением для уральцев записали космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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