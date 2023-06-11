Губернатор ЯНАО поздравил жителей региона с Днем России

12 июня 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО отметил, что не смотря на различие жителей всех объединяет любовь к России Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днем России. Обращение губернатора было опубликована в его telegram-канале. Он также поблагодарил ямальцев за их усердный труд на благо региона и страны. «Мы — ямальцы — разных профессий, национальностей и культур. Но всех нас объединяет любовь к России, почитание ее великой истории и ответственность за ее будущее. Уверен, в этом единении — наша всепобеждающая сила, вместе мы сохраним великое наследие и приумножим достижения предков. Благодарю всех, кто работает на благо нашего региона и всей страны. С Днем России, ямальцы!» — говорит Дмитрия Артюхова. Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Артюхов поздравил пограничную службу ФСБ с профессиональным праздником. Артюхов пожелал пограничникам крепкого здоровья, выдержки и мужества при выполнении служебного долга. Он выразил благодарность за бдительность и сплоченность, а также верность присяге и патриотизм.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днем России. Обращение губернатора было опубликована в его telegram-канале. Он также поблагодарил ямальцев за их усердный труд на благо региона и страны. «Мы — ямальцы — разных профессий, национальностей и культур. Но всех нас объединяет любовь к России, почитание ее великой истории и ответственность за ее будущее. Уверен, в этом единении — наша всепобеждающая сила, вместе мы сохраним великое наследие и приумножим достижения предков. Благодарю всех, кто работает на благо нашего региона и всей страны. С Днем России, ямальцы!» — говорит Дмитрия Артюхова. Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Артюхов поздравил пограничную службу ФСБ с профессиональным праздником. Артюхов пожелал пограничникам крепкого здоровья, выдержки и мужества при выполнении служебного долга. Он выразил благодарность за бдительность и сплоченность, а также верность присяге и патриотизм.