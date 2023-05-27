Артюхов поздравил пограничников с профессиональным праздником

28 мая 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов поздравил пограничников и ветеранов с Днем пограничника Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил пограничную службу ФСБ с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба окружного правительства. «Пограничная служба ФСБ России надежно охраняет государственную границу, включая Арктическую зону. Перед вами стоят важные задачи по противостоянию современным угрозам. Вы достойно с этим справляетесь. Уверен, профессионализм и ответственность пограничников и впредь будет залогом безопасности и спокойствия», — приводит обращение Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Артюхов пожелал пограничникам крепкого здоровья, выдержки и мужества при выполнении служебного долга. Он выразил благодарность за бдительность и сплоченность, а также верность присяге и патриотизм. День пограничника отмечается в России 28 мая. Поздравления принимают как военнослужащие, так и ветераны пограничной службы ФСБ.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил пограничную службу ФСБ с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба окружного правительства. «Пограничная служба ФСБ России надежно охраняет государственную границу, включая Арктическую зону. Перед вами стоят важные задачи по противостоянию современным угрозам. Вы достойно с этим справляетесь. Уверен, профессионализм и ответственность пограничников и впредь будет залогом безопасности и спокойствия», — приводит обращение Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Артюхов пожелал пограничникам крепкого здоровья, выдержки и мужества при выполнении служебного долга. Он выразил благодарность за бдительность и сплоченность, а также верность присяге и патриотизм. День пограничника отмечается в России 28 мая. Поздравления принимают как военнослужащие, так и ветераны пограничной службы ФСБ.