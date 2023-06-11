Россель прервал молчание в соцсетях

Свердловский экс-губернатор Россель призвал россиян изменить отношение ко Дню России

Эдуард Россель считает, что большинство россиян не воспринимают День России за праздник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель, поздравляя россиян с Днем России в telegram-канале, призвал всех изменить отношение к этому празднику. По его словам, многие не воспринимают День России как событие. До этого он публиковал последний пост в соцсети почти месяц назад, 13 мая.

«Не секрет, что многие россияне не воспринимают День России за праздник, но пришло время изменить это мнение. <…> День России должен стать праздником любви граждан к своей многовековой истории, в этот день нужно проводить субботники, концерты, исторические лектории», — написал Россель. По его словам, люди должны поверить, что День России является символом радости жизни в стране, где каждый человек ценен.

Россель также отметил, что каждый житель РФ должен доказать себе и человечеству тот факт, что Россия является оплотом духовности и общечеловеческих гуманистических ценностей, которая жестко пресекает коррупцию и предательство. «Вся история РФ — история государства-воина, сражающегося за независимость и справедливое светлое будущее человеческой цивилизации с внешними и внутренними врагами. Наведя порядок внутри своего Отечества, мы сможем единым фронтом выступать против внешней агрессии и вероломства», — резюмировал Россель.

Ранее свердловчан с Днем России поздравил действующий губернатор региона Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. 12 июня мэр уральской столицы приехал в Пермь, чтобы поздравить жителей с 300-летним юбилеем.