Мэр Екатеринбурга Орлов отправил открытку с юбилея в Перми. Видео

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Гашение юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу». Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов прибыл в Пермь, чтобы поздравить жителей с юбилеем (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов написал на открытке послания близким с городской эспланады в Перми, где 12 июня отмечается 300-летие города, и отправил ее. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.

«Алексей Орлов подписал и отправил открытку с юбилея в Перми. Гашение происходит на площади эспланады в мобильном пункте почты России», — рассказал корреспондент агентства.

Орлов приехал в Пермь на 300-летие города вместе с делегацией из Екатеринбурга, в которую также входит спикер местной гордумы Игорь Володин. Ранее Алексей Орлов поздравил пермяков с 300-летним юбилеем.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов написал на открытке послания близким с городской эспланады в Перми, где 12 июня отмечается 300-летие города, и отправил ее. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. «Алексей Орлов подписал и отправил открытку с юбилея в Перми. Гашение происходит на площади эспланады в мобильном пункте почты России», — рассказал корреспондент агентства. Орлов приехал в Пермь на 300-летие города вместе с делегацией из Екатеринбурга, в которую также входит спикер местной гордумы Игорь Володин. Ранее Алексей Орлов поздравил пермяков с 300-летним юбилеем.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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