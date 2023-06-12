Алексей Орлов прибыл в Пермь, чтобы поздравить жителей с юбилеем (архивное фото)
новость из сюжета300-летие Перми
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов написал на открытке послания близким с городской эспланады в Перми, где 12 июня отмечается 300-летие города, и отправил ее. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.
«Алексей Орлов подписал и отправил открытку с юбилея в Перми. Гашение происходит на площади эспланады в мобильном пункте почты России», — рассказал корреспондент агентства.
Орлов приехал в Пермь на 300-летие города вместе с делегацией из Екатеринбурга, в которую также входит спикер местной гордумы Игорь Володин. Ранее Алексей Орлов поздравил пермяков с 300-летним юбилеем.
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