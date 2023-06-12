Мэр Екатеринбурга потратился на подарок для Перми. Фото, видео

12 июня 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

За картину Алексей Орлов заплатил из личных средств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Глава Екатеринбурга Алексей Орлов приехал на 300-летие Перми не с пустыми руками: своему коллеге Алексею Демкину на торжественном приеме он вручил картину Спасо-Преображенского собора, которую, по его замыслу, разместят в местной художественной галерее. По данным URA.RU, работу над картиной Орлов оплатил из личных средств. «Спасо-Преображенский собор — одно из красивейших мест Перми. Я знаю о планах переезда художественной галереи… Наш художник Алексей Ефремов — один из известнейших пейзажистов нет только Урала, но и всей России — по моей просьбе съездил и нарисовал картину, которая, надеюсь, займет достойное место в вашей галерее», — сказал мэр на сцене ДК им. Солдатова. Видео его выступления опубликовано в telegram-канале вице-мэра Марины Фадеевой «Международные связи Екатеринбурга». Пермская художественная галерея, основанная в 1922 году, расположена в том же Спасо-Преображенском соборе. Ее коллекция насчитывает до 50 тысяч произведений. Сейчас власти работают над переездом галереи на площадку завода имени Шпагина. Проект реализуется при участии правительства РФ. Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин тоже преподнес Перми подарок. Он передал уменьшенную копию стелы «Европа-Азия». Такая же прямо сейчас находится на МКС — ее взял космонавт Олег Артемьев. Помимо Орлова, Володина и Фадеевой, Екатеринбург на 300-летии Перми представляют вице-спикер думы Виктор Тестов, вице-мэры Алексей Бубнов, Андрей Корюков, Дмитрий Ноженко и Екатерина Сибирцева. Также приехал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Для всех них Демкин подготовил отдельную программу. Над картиной работал Алексей Ефремов Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов приехал на 300-летие Перми не с пустыми руками: своему коллеге Алексею Демкину на торжественном приеме он вручил картину Спасо-Преображенского собора, которую, по его замыслу, разместят в местной художественной галерее. По данным URA.RU, работу над картиной Орлов оплатил из личных средств. «Спасо-Преображенский собор — одно из красивейших мест Перми. Я знаю о планах переезда художественной галереи… Наш художник Алексей Ефремов — один из известнейших пейзажистов нет только Урала, но и всей России — по моей просьбе съездил и нарисовал картину, которая, надеюсь, займет достойное место в вашей галерее», — сказал мэр на сцене ДК им. Солдатова. Видео его выступления опубликовано в telegram-канале вице-мэра Марины Фадеевой «Международные связи Екатеринбурга». Пермская художественная галерея, основанная в 1922 году, расположена в том же Спасо-Преображенском соборе. Ее коллекция насчитывает до 50 тысяч произведений. Сейчас власти работают над переездом галереи на площадку завода имени Шпагина. Проект реализуется при участии правительства РФ. Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин тоже преподнес Перми подарок. Он передал уменьшенную копию стелы «Европа-Азия». Такая же прямо сейчас находится на МКС — ее взял космонавт Олег Артемьев. Помимо Орлова, Володина и Фадеевой, Екатеринбург на 300-летии Перми представляют вице-спикер думы Виктор Тестов, вице-мэры Алексей Бубнов, Андрей Корюков, Дмитрий Ноженко и Екатерина Сибирцева. Также приехал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Для всех них Демкин подготовил отдельную программу.