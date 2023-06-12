Путин заявил, что регулярно проходит медосмотры

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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Каждый россиянин должен регулярно проходить медосмотр, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин регулярно проходит медосмотр рекомендует это делать всем. Об этом рассказал сам российский лидер.

«Я регулярно прохожу медицинский осмотр», — передает слова Владимира Путин РИА Новости. Президент посоветовал всем гражданам России последовать этому примеру и организовать для себя график регулярного медицинского осмотра.

Ранее URA.RU рассказывало, что диспансеризация — это комплекс мероприятий, направленный на профилактику заболеваний на ранней стадии и оценку общего состояния здоровья человека. В рамках диспансеризации проводится плановый медосмотр и другие виды обследования. Согласно статье, к диспансеризации имеют право пройти все граждане, достигшие 21 года, независимо от наличия у них заболеваний. Следующая диспансеризация назначена на 2023 год.

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Президент России Владимир Путин регулярно проходит медосмотр рекомендует это делать всем. Об этом рассказал сам российский лидер. «Я регулярно прохожу медицинский осмотр», — передает слова Владимира Путин РИА Новости. Президент посоветовал всем гражданам России последовать этому примеру и организовать для себя график регулярного медицинского осмотра. Ранее URA.RU рассказывало, что диспансеризация — это комплекс мероприятий, направленный на профилактику заболеваний на ранней стадии и оценку общего состояния здоровья человека. В рамках диспансеризации проводится плановый медосмотр и другие виды обследования. Согласно статье, к диспансеризации имеют право пройти все граждане, достигшие 21 года, независимо от наличия у них заболеваний. Следующая диспансеризация назначена на 2023 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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