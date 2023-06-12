Путин заявил, что регулярно проходит медосмотры

12 июня 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Каждый россиянин должен регулярно проходить медосмотр, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин регулярно проходит медосмотр рекомендует это делать всем. Об этом рассказал сам российский лидер. «Я регулярно прохожу медицинский осмотр», — передает слова Владимира Путин РИА Новости. Президент посоветовал всем гражданам России последовать этому примеру и организовать для себя график регулярного медицинского осмотра. Ранее URA.RU рассказывало, что диспансеризация — это комплекс мероприятий, направленный на профилактику заболеваний на ранней стадии и оценку общего состояния здоровья человека. В рамках диспансеризации проводится плановый медосмотр и другие виды обследования. Согласно статье, к диспансеризации имеют право пройти все граждане, достигшие 21 года, независимо от наличия у них заболеваний. Следующая диспансеризация назначена на 2023 год.

Президент России Владимир Путин регулярно проходит медосмотр рекомендует это делать всем. Об этом рассказал сам российский лидер. «Я регулярно прохожу медицинский осмотр», — передает слова Владимира Путин РИА Новости. Президент посоветовал всем гражданам России последовать этому примеру и организовать для себя график регулярного медицинского осмотра. Ранее URA.RU рассказывало, что диспансеризация — это комплекс мероприятий, направленный на профилактику заболеваний на ранней стадии и оценку общего состояния здоровья человека. В рамках диспансеризации проводится плановый медосмотр и другие виды обследования. Согласно статье, к диспансеризации имеют право пройти все граждане, достигшие 21 года, независимо от наличия у них заболеваний. Следующая диспансеризация назначена на 2023 год.