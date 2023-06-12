Молодая мама погибла при обстреле вокзала в Донецке

12 июня 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Погибшей при обстреле вокзала девушке было 20 лет Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожный вокзал Донецка погибла девушка. Об этом сообщает корреспондент «Известий». Рядом с ней находился ее маленький ребенок. «Минут 15-20 назад огромный шум, взрыв, понятно было, что прилет где-то рядом [на вокзале]. Погибла молодая женщина в магазине», — рассказала местная жительница корреспонденту «Известий». Видео опубликовано РЕН ТВ . По словам женщины, местные жители предполагали, что ВСУ нанесут удар в День России. Погибшей было 20 лет. По сообщениям ТАСС, рядом с девушкой находился ее маленький ребенок. Россия ведет спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации киевского режима с целью спасения жителей Донбасса. Украина ведет обстрел территорий ДНР с 2014 года. Так, 11 июня ВСУ обстреляли Донецк из снарядов «натовского» калибра, передает телеканал 360.

В ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожный вокзал Донецка погибла девушка. Об этом сообщает корреспондент «Известий». Рядом с ней находился ее маленький ребенок. «Минут 15-20 назад огромный шум, взрыв, понятно было, что прилет где-то рядом [на вокзале]. Погибла молодая женщина в магазине», — рассказала местная жительница корреспонденту «Известий». Видео опубликовано РЕН ТВ. По словам женщины, местные жители предполагали, что ВСУ нанесут удар в День России. Погибшей было 20 лет. По сообщениям ТАСС, рядом с девушкой находился ее маленький ребенок. Россия ведет спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации киевского режима с целью спасения жителей Донбасса. Украина ведет обстрел территорий ДНР с 2014 года. Так, 11 июня ВСУ обстреляли Донецк из снарядов «натовского» калибра, передает телеканал 360.