Молодая мама погибла при обстреле вокзала в Донецке

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Последствия обстрела автовокзала "Центр" в Вороштловском районе Донецка. Донецк, Донецкая Народная Республика, днр, донецк, обстрел, последствия обстрела
Погибшей при обстреле вокзала девушке было 20 лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожный вокзал Донецка погибла девушка. Об этом сообщает корреспондент «Известий». Рядом с ней находился ее маленький ребенок.

«Минут 15-20 назад огромный шум, взрыв, понятно было, что прилет где-то рядом [на вокзале]. Погибла молодая женщина в магазине», — рассказала местная жительница корреспонденту «Известий». Видео опубликовано РЕН ТВ. По словам женщины, местные жители предполагали, что ВСУ нанесут удар в День России. Погибшей было 20 лет. По сообщениям ТАСС, рядом с девушкой находился ее маленький ребенок.

Россия ведет спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации киевского режима с целью спасения жителей Донбасса. Украина ведет обстрел территорий ДНР с 2014 года. Так, 11 июня ВСУ обстреляли Донецк из снарядов «натовского» калибра, передает телеканал 360.

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В ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожный вокзал Донецка погибла девушка. Об этом сообщает корреспондент «Известий». Рядом с ней находился ее маленький ребенок. «Минут 15-20 назад огромный шум, взрыв, понятно было, что прилет где-то рядом [на вокзале]. Погибла молодая женщина в магазине», — рассказала местная жительница корреспонденту «Известий». Видео опубликовано РЕН ТВ. По словам женщины, местные жители предполагали, что ВСУ нанесут удар в День России. Погибшей было 20 лет. По сообщениям ТАСС, рядом с девушкой находился ее маленький ребенок. Россия ведет спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации киевского режима с целью спасения жителей Донбасса. Украина ведет обстрел территорий ДНР с 2014 года. Так, 11 июня ВСУ обстреляли Донецк из снарядов «натовского» калибра, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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