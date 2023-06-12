Тюменский губернатор Моор получил публичную поддержку перед выборами от главы ХМАО Комаровой

12 июня 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Глава Югры поддержала Моора перед выборами губернатора Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский губернатор Моор получил публичную поддержку перед выборами от главы ХМАО Комаровой. Она обратилась к жителям Югры и ЯНАО во время концерта, посвященного Дню России и фестивалю «Российская Студвесна», финал которого проходит в Ханты-Мансийске. «У меня одна маленькая просьба, особенно к югорчанам и ямальцам. Осенью Тюменская область выбирает губернатора, и мы тоже участвуем в этом важном политическом событии. Вот Александр Викторович сейчас волнуется, готовится, чтобы получить одобрение членов партии баллотироваться в губернаторы Тюменской области. Давайте скажем ему, чтобы не волновался, — все будет хорошо», — попросила зрителей Комарова. Моор в свою очередь поблагодарил Комарову за участие в проекте «Культурное сотрудничество», в рамках которого лучшие творческие коллективы Тюменской области до осени гастролируют по городам Югры и Ямала. В завершении губернаторы вручили российские паспорта тридцати 14-летним югорчанам, добившимся значительных результатов в волонтерской деятельности, спорте и других достижениях. Ранее URA.RU писало о том, что Моору предсказали будущее во время празднования Дня России в Тюмени. На фестивале «Мост дружбы» казахи нагадали ему на бараньей лопатке испытания, из которых глава области выйдет с честью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский губернатор Моор получил публичную поддержку перед выборами от главы ХМАО Комаровой. Она обратилась к жителям Югры и ЯНАО во время концерта, посвященного Дню России и фестивалю «Российская Студвесна», финал которого проходит в Ханты-Мансийске. «У меня одна маленькая просьба, особенно к югорчанам и ямальцам. Осенью Тюменская область выбирает губернатора, и мы тоже участвуем в этом важном политическом событии. Вот Александр Викторович сейчас волнуется, готовится, чтобы получить одобрение членов партии баллотироваться в губернаторы Тюменской области. Давайте скажем ему, чтобы не волновался, — все будет хорошо», — попросила зрителей Комарова. Моор в свою очередь поблагодарил Комарову за участие в проекте «Культурное сотрудничество», в рамках которого лучшие творческие коллективы Тюменской области до осени гастролируют по городам Югры и Ямала. В завершении губернаторы вручили российские паспорта тридцати 14-летним югорчанам, добившимся значительных результатов в волонтерской деятельности, спорте и других достижениях. Ранее URA.RU писало о том, что Моору предсказали будущее во время празднования Дня России в Тюмени. На фестивале «Мост дружбы» казахи нагадали ему на бараньей лопатке испытания, из которых глава области выйдет с честью.