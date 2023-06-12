Жители Новой Каховки начали возвращаться домой после затопления

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, потоп, непогода, паводок, наводнение, разрушение жилого дома, подтопление
Из подвалов домов в прибрежной зоне откачали воду, заявил Владимир Леонтьев Фото:
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Жители начали возвращаться в свои дома в Новой Каховке, в то время как вода из подвалов большинства домов в прибрежной зоне была откачана. Об этом рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«В Новой Каховке жители возвращаются в свои дома», — заявил Леонтьев в эфире телеканала «РБК». По его словам, большинство домов в прибрежной зоне Новой Каховки были затоплены водой из-за подрыва Каховской ГЭС, но в настоящее время вода была откачана из подвалов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил, что разрушение Каховской ГЭС привело к подтоплению 22 273 домов в 17 населенных пунктах региона. На данный момент более пяти тысяч человек, включая 243 ребенка и 62 маломобильных гражданина, были эвакуированы. Пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с терактом, который привел к разрушению плотины Каховской гидроэлектростанции, передает РАПСИ.

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Жители начали возвращаться в свои дома в Новой Каховке, в то время как вода из подвалов большинства домов в прибрежной зоне была откачана. Об этом рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. «В Новой Каховке жители возвращаются в свои дома», — заявил Леонтьев в эфире телеканала «РБК». По его словам, большинство домов в прибрежной зоне Новой Каховки были затоплены водой из-за подрыва Каховской ГЭС, но в настоящее время вода была откачана из подвалов. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил, что разрушение Каховской ГЭС привело к подтоплению 22 273 домов в 17 населенных пунктах региона. На данный момент более пяти тысяч человек, включая 243 ребенка и 62 маломобильных гражданина, были эвакуированы. Пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с терактом, который привел к разрушению плотины Каховской гидроэлектростанции, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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