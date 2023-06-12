Жители Новой Каховки начали возвращаться домой после затопления

12 июня 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Из подвалов домов в прибрежной зоне откачали воду, заявил Владимир Леонтьев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Жители начали возвращаться в свои дома в Новой Каховке, в то время как вода из подвалов большинства домов в прибрежной зоне была откачана. Об этом рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. «В Новой Каховке жители возвращаются в свои дома», — заявил Леонтьев в эфире телеканала «РБК». По его словам, большинство домов в прибрежной зоне Новой Каховки были затоплены водой из-за подрыва Каховской ГЭС, но в настоящее время вода была откачана из подвалов. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил, что разрушение Каховской ГЭС привело к подтоплению 22 273 домов в 17 населенных пунктах региона. На данный момент более пяти тысяч человек, включая 243 ребенка и 62 маломобильных гражданина, были эвакуированы. Пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с терактом, который привел к разрушению плотины Каховской гидроэлектростанции, передает РАПСИ.

Жители начали возвращаться в свои дома в Новой Каховке, в то время как вода из подвалов большинства домов в прибрежной зоне была откачана. Об этом рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. «В Новой Каховке жители возвращаются в свои дома», — заявил Леонтьев в эфире телеканала «РБК». По его словам, большинство домов в прибрежной зоне Новой Каховки были затоплены водой из-за подрыва Каховской ГЭС, но в настоящее время вода была откачана из подвалов. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил, что разрушение Каховской ГЭС привело к подтоплению 22 273 домов в 17 населенных пунктах региона. На данный момент более пяти тысяч человек, включая 243 ребенка и 62 маломобильных гражданина, были эвакуированы. Пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с терактом, который привел к разрушению плотины Каховской гидроэлектростанции, передает РАПСИ.