12 июня 2023

Военкор Руденко рассказал, как взвод ВСУ сдался на Авдеевском направлении

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Взвод сдался российским военным на своей технике Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Авдеевском направлении взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей технике сдался русским военным в плен. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.

«В плен сдался целый взвод ВСУ. Командир взвода 110 омбр (отдельная механизированная бригада — прим. URA.RU) вышел на связь с одним из наших подразделений. Он хотел спасти личный состав, но его командование в эвакуации отказало. После переговоров подразделение ВСУ вышло в полном составе на БМП (боевая машина пехоты — прим. URA.RU) в нашу сторону», — передал Руденко в telegram-канале.

Он добавил, что раненым военным была оказана помощь. С остальными работают специалисты, отметил военкор.

Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему ВСУ начали массово сдаваться в плен. По его словам, сейчас мобилизуют достаточно много военнослужащих, которые являются выходцами из пророссийских регионов. Они не очень хотят погибать за либеральные ценности США и режим президента Украины Владимира Зеленского, поэтому происходит такая сдача в плен, объяснил Кнутов.

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На Авдеевском направлении взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей технике сдался русским военным в плен. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Руденко. «В плен сдался целый взвод ВСУ. Командир взвода 110 омбр (отдельная механизированная бригада — прим. URA.RU) вышел на связь с одним из наших подразделений. Он хотел спасти личный состав, но его командование в эвакуации отказало. После переговоров подразделение ВСУ вышло в полном составе на БМП (боевая машина пехоты — прим. URA.RU) в нашу сторону», — передал Руденко в telegram-канале. Он добавил, что раненым военным была оказана помощь. С остальными работают специалисты, отметил военкор. Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему ВСУ начали массово сдаваться в плен. По его словам, сейчас мобилизуют достаточно много военнослужащих, которые являются выходцами из пророссийских регионов. Они не очень хотят погибать за либеральные ценности США и режим президента Украины Владимира Зеленского, поэтому происходит такая сдача в плен, объяснил Кнутов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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